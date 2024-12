La foto que demuestra que Ábalos sí trató con el líder de la empresa Sortis tras decir que no le conocía

José Luis Ábalos, ex dirigente del PSOE y hombre clave en el Gobierno de Pedro Sánchez, compareció este jueves ante el Tribunal Supremo como investigado por su presunto «papel principal» en la trama Koldo. Este caso investiga el posible cobro de comisiones ilegales en contratos públicos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia de 2020. Entre otras cosas dijo no tener vinculación con Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis, una importante empresa de telecomunicaciones vinculada al sector de datos de origen israelí que contrató con Correos. No obstante, una foto desvelada por el periodista Ramón Bermejo desmonta esa afirmación.

Ese periodista, que ejerce de portavoz del empresario Víctor de Aldama, presentó en el programa Horizonte de Cuatro esa foto que pone en entredicho las afirmaciones de Ábalos. Ante Iker Jiménez, Bermejo dio detalles de lo que sería una mentira flagrante del ex titular de Transportes.

Durante su declaración en el Tribunal Supremo, se le preguntó explícitamente a Ábalos si conocía o había tenido contacto con Israel Pilar Ortiz. La respuesta del ex ministro, según fuentes presentes en la sala, fue tajante: «No lo conozco, no lo conozco».

En todo caso, la foto de Bermejo muestra a Israel Pilar Ortiz y a José Luis Ábalos tras un encuentro de carácter profesional delante de un cuadro del famoso pintor Eduardo Úrculo. Podría ser una estancia del Ministerio de Transportes en el céntrico complejo de Nuevos Ministerios. Bermejo sostiene que esta fotografía constituye una prueba crucial y sería, en sus palabras, «la primera mentira en sede judicial» de Ábalos.

Bermejo también subrayó que Sortis está vinculada a un contrato millonario con Correos, lo que podría aportar nuevas claves al caso. «Esta prueba da color a cosas que niegan», declaró el portavoz, sugiriendo que la relación entre Ábalos, Sortis y los contratos investigados es más estrecha de lo que el ex ministro admitió durante su comparecencia.

En concreto Correos firmó en 2021, tal como ha podido contrastar OKDIARIO documentalmente, un contrato de dos millones de euros con Sortis Telecomunicaciones SL, una empresa inscrita en España pero con vínculos en Panamá. El encargo era proporcionar a la filial Correos Telecom SA un servicio de consultoría que incluye el análisis, diseño e implantación de la estrategia de telecomunicaciones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Cuando se conoció ese contrato estalló la polémica al descubrir los vínculos de Sortis con Esperanza Fong, figura investigada en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht y sus nexos con un territorio de baja fiscalidad como es Panamá. Finalmente la compañía postal española se ha desvinculado de Sortis.

Declaración de Aldama

En este contexto, Víctor de Aldama también reiteró en un vídeo enviado al citado programa que su próxima declaración en el Supremo este lunes servirá para «desmontar las mentiras» de las que ha sido acusado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, Bermejo indicó que el caso podría estar conectado con otras figuras y empresas implicadas en contratos públicos durante la pandemia, abriendo la puerta a más revelaciones.

La foto revelada por Bermejo añade presión sobre Ábalos, quien ya enfrenta críticas por las contradicciones detectadas en su testimonio y su intento de desvincularse de los principales implicados en el caso Koldo. Cargó las culpas en su asesor y evitó disparar contra miembros del Gobierno de Sánchez. Trató de argumentar que no hubo comisiones, que no disfrutó de los tres inmuebles objeto de controversia (el piso en la Plaza España de Jésica, el chalet de Cádiz y el piso del Paseo de la Castellana), que no hubo amaño de contratos y que las cartas a su nombre que desvela Aldama son falsificadas. Trató de victimizarse diciendo que todo es una campaña del PP a modo de «venganza política» por el caso de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, denuncia que acabó archivada.

A la salida del juzgado, Ábalos declaró ante los medios: «No cobré ninguna comisión». Sin embargo, sus respuestas ante preguntas clave fueron, en ocasiones, un escueto «no lo sé». Ábalos minimizó su relación con Víctor de Aldama, supuesto comisionista del caso, afirmando: «Sólo comí con Aldama tres o cuatro veces, y siempre por intermediación de Koldo».