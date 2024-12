El abogado Luis María Pardo, tras declarar Ábalos: «España necesita un reinicio político»

Luis María Pardo pasea por las calles de Zaragoza. Llega de Madrid como representante de la acusación popular en el caso Koldo a través de Iustitia Europa. La gente por la calle le reconoce. Se acuerdan de él por la defensa que hizo de las libertades ciudadanas en 2020. Ahora le agradecen su papel como acusación popular en la trama de corrupción que señala al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este abogado de las utopías jurídicas es un luchador infatigable y un optimista confeso. El año pasado el letrado de la Asociación Liberum fundó Iustitia Europa, un partido que se define como movimiento civil, y que aspira a irrumpir en el Parlamento español en las próximas elecciones nacionales.

Después de una gira por Sevilla, Málaga y Vigo, recala en la capital aragonesa, para presentar el documental El antipartido, basado en la labor titánica de Iustitia Europa en los tribunales. Un apunte: Iustitia Europa significa Justicia para Europa, en latín.

Un reinicio moral político

Pardo está convencido que el poder de la sociedad civil puede hacer frente al «actual sistema que está acabado»: «Es necesario un reinicio moral de la política española. Los ciudadanos nos negamos a continuar con esa política de confrontación. La sociedad está polarizada para quitarnos las armas de nuestra defensa».

«La corrupción de este régimen no es sólo política, sino moral. Están destruyendo nuestras instituciones y nuestra sociedad», lamenta, «la regeneración sólo puede ser espiritual. No es suficiente un cambio en el sistema». El caso de la DANA en Valencia, considera que no es aislado. «Acordémonos del volcán de La Palma, o de la crisis del Covid-19. La ineptitud de reacción de los políticos es de deshumanización», sostiene.

«Los partidos políticos en lugar de ser subvencionados por el Estado, deben de ser financiados por los ciudadanos, como en Estados Unidos. Nosotros apostamos por una reforma de la Constitución para que sea un sistema presidencialista, los ciudadanos deben elegir a su presidente», opina.

Iustitia Europa y el ‘caso Koldo’

La labor de defensa de los intereses de la ciudadanía estos últimos meses es innegable de Iustitia Europea. Junto con Hazte Oír, Vox y el PP, se personaron como acusación popular en el caso Koldo. Según Pardo, este jueves se ha producido un punto de inflexión en la Justicia al no permitirles entrar en la sala y escuchar qué ha declarado el ex ministro Ábalos: «A los ciudadanos nos han apartado. Molestamos y nos quieren borrar para que no podamos influir en el sistema».

A Pardo le gusta desprenderse del concepto ideología para adoptar otro orden de pensamiento y acción: la moral. «Nuestro lema es sin ideologías, ni dogmas, ni consignas, porque sólo han servido para enfrentar a los ciudadanos. Nosotros somos un movimiento cívico, donde es posible la defensa común de la libertad». «Sánchez lo intenta siempre sacando a Franco. Yo creo que lo ama y que tiene un retrato que lo venera», bromea.

Medios y sociedad civil

«El cuarto poder lo integran los periodistas de investigación, los medios de comunicación libres, como OKDIARIO, y la sociedad civil, representada en asociaciones, que hacen la denuncia constante de todo lo que sea corrupción. Precisamente, el poder actualmente es lo que quiere destruir. En el caso de la prensa, quieren unos medios de información institucional. Acechan a los periodistas tratando de revelar sus fuentes de información, como por ejemplo, en el caso Begoña. Y por eso nos expulsan de los procedimientos judiciales», reflexiona.

«Es un momento de inflexión en la política española. Nosotros somos hijos de la democracia y la vemos en peligro por el uso partidista de las instituciones», señala.

Europa y el control

En las anteriores elecciones europeas, se presentaron por primera vez como partido político. No lograron sacar ningún escaño. No sucedió lo mismo con el partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, a quien considera «un flautista» y «un tramposo».

Para este movimiento político, Europa es fundamental: «Cuando nos presentamos a las elecciones europeas consideramos que la mayoría de los reglamentos que se aplican en toda la UE son a través de una Comisión Europea, que funciona como un gobierno que no es elegido por los ciudadanos sino por los partidos políticos».

«Los ciudadanos europeos deben darse cuenta de que esto no es un asunto de España o de Italia sólo. Vamos hacia una sociedad con un control absoluto de esa Comisión Europea. El ejemplo, más claro es el sector primario, sometido, por ejemplo, con el tratado de Mercosur. Por ello, necesitamos una Europa alejada de los grandes lobbies», explica.

La libertad

¿Y la libertad? ¿Merece la pena luchar por ella? Luis María Pardo no sólo lo tiene claro sino que explica por qué. «La libertad es sagrada. La de expresión, la libertad de información… Los medios de comunicación están acechados por reglamentos europeos como Servicios Digitales, donde el periodista que salga a la calle no va a poder hacerlo. La libertad también es la libertad individual y la de circulación. Libertad de manifestación, ideológica, de culto y religiosa… lo hemos visto en Ferraz», recuerda.

«Y no vale todo. No puede primar el derecho de la colectividad por encima de la individualidad, porque se crea la falsa bandera de la seguridad colectiva, que no es cierta. Lo único que pretenden con ello es que perdamos nuestros derechos individuales. Lo hemos visto en estos cuatro años, en cualquier aspecto de la sociedad», sostiene.

«Iustitia Europa es la única que ha cursado ante la Audiencia Nacional en favor de la libertad, puesto que el Ministerio del Interior exige a partir de octubre más de 42 datos personales que va a registrar cuando vas a un hotel o alquilas un coche», concluye.