El fiscal del ‘caso Koldo’ rechaza la declaración de la empresaria que dice que entregó 90.000 € al PSOE

El fiscal encargado del caso Koldo rechaza la solicitud de que la empresaria Carmen Pano declare ante el juez instructor de esa causa tras afirmar que entregó 90.000 euros en metálico al PSOE en su sede de la calle Ferraz. Esta solicitud fue realizada por la acusación popular Iustitia Europa que también pidió que se citase como testigo a su hija, Leonor González Pano. El objetivo era interrogarlas sobre su posible implicación en varias operaciones investigadas en el caso, entre ellas la compra de un chalet en La Alcaidesa, vinculado al ex ministro José Luis Ábalos y los pagos en la sede del PSOE. Tal como adelanta OKDIARIO, el fiscal anticorrupción no ve oportuna ahora su comparecencia en esta causa. Posiblemente en el futuro aparezca como investigada en el caso hidrocarburos que instruye, por su parte, el juez Santiago Pedraz que está bajo secreto de sumario tras seis personas detenidas, una de las cuales está en prisión.

El letrado Luis María Pardo, representante de Iustitia Europa, destacaba que las dos empresarias aparecen mencionadas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y su testimonio podría ser clave para esclarecer los hechos investigados. Entre otras cosas, el abogado señala que Leonor González Pano, a través de su empresa Have Got Time, fue la que adquirió el chalet en La Alcaidesa (Cádiz) por más de 500.000 euros, que usó Ábalos.

Además, Iustitia Europa hacía referencia a las gestiones realizadas por Carmen Pano y su hija para conseguir una licencia del Gobierno para la empresa de hidrocarburos Villafuel, y subraya unas declaraciones en prensa donde ella admitió haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en octubre de 2020, por instrucciones de Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama. Según Carmen Pano, este dinero provenía de la empresa Villafuel, que logró obtener la licencia de operador de hidrocarburos en 2022 en tres días, tras una primera denegación en 2021. En este contexto, la citada acusación pedía que se requiera a Carmen Pano que aporte la declaración jurada ante notario que asegura haber realizado sobre la entrega de dinero en la sede de Ferraz.

«Las entregas de dinero en su sede de la calle Ferraz en octubre de 2020, tal como declaró Carmen Pano (…), refuerzan la hipótesis de que ciertos miembros del partido habrían tenido supuestamente conocimiento o participación en operaciones ilícitas relacionadas con las presentes diligencias previas», argumentaba Iustitia en el marco del caso Koldo. No obstante, si el juez atiende la postura del fiscal, Luis Pastor, como ha venido haciendo hasta ahora, Carmen Pano no declarará en su juzgado de instrucción, el Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. No se descarta que lo haga como investigada en el Central 5, que lidera Pedraz.

Por otro lado, Iustitia Europa se oponía a que el PSOE se persone en el caso, argumentando que podría estar buscando acceder a información confidencial del proceso para desviar la atención de su posible implicación en los hechos investigados. Sobre este extremo, el fiscal está a favor de la unificación de las acusaciones previsiblemente también incluyendo al PSOE.

Sobre este extremo, el PSOE ha defendido su personación en el caso Koldo, asegurando que su único objetivo es colaborar con la justicia. El partido responde a las acusaciones de cuatro acusaciones populares (Liberum, Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox), que pedían su expulsión de la causa por el riesgo de politización. En su alegato, el PSOE recalca que, incluso si algún militante socialista estuviera implicado, esto justifica aún más su interés en esclarecer los hechos.

El PSOE también señala que existen indicios en la investigación que podrían apuntar a la implicación de responsables del PP. Se refiere a un informe policial en el que se menciona a Koldo García en conversaciones con empresarios investigados, donde se hace referencia a reuniones en la sede del PP y a posibles negociaciones en comunidades autónomas gobernadas por este partido. Un extremo que por el momento ha quedado descartado, ya que parece que los investigados sabían que estaban siendo escuchados y querían desviar el tiro. Sin embargo, eso sirve a los de Pedro Sánchez para tratar de apuntalar su personación.

En cuanto a las acusaciones de Carmen Pano, el PSOE desestima su relevancia en la causa. Argumenta que no existen pruebas. Además, subraya que no hay indicios de una contabilidad paralela o implicación de las estructuras orgánicas del PSOE en actividades delictivas. Por último, califican de «sinsentido» la acusación de que quieren conocer detalles de la investigación, dado que la información relevante ya es accesible por la prensa.

Anticipos de querellas

Además, en relación con Carmen Pano, el PSOE ha presentado una demanda de conciliación contra la empresaria, como paso previo a una querella por calumnias, tras sus declaraciones en las que afirmaba haber entregado 90.000 euros en la sede del partido en Ferraz. El partido acusa a Pano de realizar «falsas acusaciones» sin pruebas, señalando que ella está vinculada en los informes de la UCO con figuras clave de la trama de hidrocarburos investigada como Aldama y Claudio Rivas. Según el PSOE, las declaraciones de Pano forman parte de una estrategia defensiva de Aldama para obtener apoyo del Partido Popular, que ya se personó en la causa.

El PSOE recuerda que el PP ya presentó en octubre una querella basada en estos mismos hechos descritos por Carmen Pano, pero que fue desestimada por Pedraz. Igualmente, los socialistas han avanzado que se querellarán contra el PP por acusarles de financiación ilegal.