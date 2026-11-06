Pedro Sánchez, el quinto pasajero

Con independencia de que la justicia determine la responsabilidad penal de cada cual —Ábalos y Koldo García ya están en la cárcel, Santos Cerdán estuvo y, muy probablemente, volverá a estar—, la detención y posterior puesta en libertad del que hiciera de chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, Cristian Corvillo, se traduce en que todos los acompañantes del presidente en el coche en el que por entonces recorrió España están marcados por la corrupción. Ya sólo queda uno, el jefe de la banda y hoy presidente del Gobierno. El quinto pasajero. Corvillo emerge ahora como protagonista en el denominado caso Koldo y las sospechas del juez se centran en el papel que pudo jugar en las presuntamente ilícitas adjudicaciones de contratos de Adif, la gestora de la ferroviaria hoy en el centro de la polémica por el mortal accidente de Urda.

La corrupción mata, es una obviedad, porque mientras el equipo que ayudó a Sánchez a llegar a lo más alto del PSOE está en la cárcel, en libertad provisional o detenido por, presuntamente, repartirse las mordidas de la adjudicación de obra pública, Adif racaneaba con la seguridad de la vía ferroviaria. Sánchez y sus terminales mediáticas ya han salido a decir que no conocía de nada a Cristian, que tuvo con él una relación «anecdótica» -como dijo de Koldo- o que, como dijo de Ábalos, era «un gran desconocido». Cristian llegó a hacer tantas migas con Víctor de Aldama que terminaron por hacer negocios juntos.

Por cierto, cómo resuenan hoy las palabras de Pedro Sánchez en un acto celebrado en Córdoba en 2017 en el que agradeció a su equipo el apoyo prestado: «Gracias a vosotros, a vuestro trabajo silencioso, no conocido. Gracias a Teba, a Cristian, a Alfonso, a Carmen, a Rocío…», señaló Sánchez, citando también a otros militantes. Ese Cristian al que se refería Sánchez era Cristian Corvillo. Imagínenselos a todos metidos en un Peugeot: Cristian a los mandos; de copiloto, Pedro, y detrás, de izquierda a derecha, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.