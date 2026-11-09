Cuándo es el próximo partido de la selección española: dónde ver y horarios de los partidos de España en la Liga de las Naciones

España vuelve a la competición en la Liga de Naciones después de su pleno de victorias en el último parón de selecciones, en el que demostró por qué es la reciente campeona del mundo con sus victorias ante Inglaterra en Wembley, la República Checa en Oviedo y Croacia por partida doble en Sevilla y Split. Con 12 puntos en la clasificación del grupo A, la selección busca el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones como primera de grupo para tener factor campo a favor en la próxima ronda.

España vuelve a la competición en la Liga de Naciones después de su pleno de victorias en el último parón de selecciones, en el que demostró por qué es la reciente campeona del mundo con sus victorias ante Inglaterra en Wembley, la República Checa en Oviedo y Croacia por partida doble en Sevilla y Split. Con 12 puntos en la clasificación del grupo A, la selección busca el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones como primera de grupo para tener factor campo a favor en la próxima ronda.

Próximos partidos de la selección

España se enfrentará a la República Checa en el Epet Arena de Praga el próximo jueves 12 de noviembre a las 20:45 horas en la penúltima jornada de la Liga de las Naciones. Tres días más tarde, el domingo 15 de noviembre, España se enfrentará a Inglaterra en el Metropolitano en el duelo en el que todo hace indicar que ambas selecciones se jugarán el primer puesto de grupo en el partido que se disputará a partir de las 20:45 horas.

Dónde juega España y dónde verla por TV

España se enfrentará a República Checa en Praga el jueves 12 de noviembre y a Inglaterra en Madrid el próximo domingo 15 de este mes. Los dos partidos se podrán ver por televisión a través de La 1 de TVE, que tiene los derechos de los partidos de la campeona del mundo en esta competición. En OKDIARIO también te contaremos en directo todo lo que suceda antes, durante y después de los partidos de la selección española. También podrás leer la crónica del partido minutos después de la disputa de estos duelos importantes para la selección española en la Liga de las Naciones.

Lista de convocados de la selección española

La lista de convocados de Luis de la Fuente para los partidos ante la República Checa e Inglaterra de la Liga de las Naciones es la siguiente: