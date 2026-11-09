Luis Monge Malo, formador en ventas y empresario: «Empecé metiendo 1.000 euros y ahora creo que va por 80.000 en dos años»

Luis Monge Malo es ingeniero de formación y expertos en ventas por vocación. Se ha convertido en uno de los referentes en el ámbito de la venta por correo electrónico, especialmente por su apuesta por el email diario como herramienta para atraer clientes y generar ventas. A través de su experiencia como emprendedor, vendedor y mentor, comparte conocimientos sobre estrategias comerciales, captación de clientes y desarrollo de negocios.

Explica que un buen correo comercial debe ser breve, directo y despertar el interés del destinatario. Entre sus recomendaciones destaca empezar por el objetivo, resumir el mensaje en apenas dos frases y cuidar el asunto para que el receptor abra el email. Asimismo, aconseja eliminar agradecimientos innecesarios y fórmulas de cortesía que alargan el texto sin aportar valor. Eso sí, insiste en que la ortografía debe ser correcta, salvo que se utilicen pequeños errores de forma intencionada para generar cercanía.

El testimonio de un empresario en España

«Cualquier cosa de valor que manoseas se desgasta, y muchas veces terminas perdiéndola sin darte cuenta de que la tenías. Ocurre con la creatividad que conservabas de niño, con la capacidad de insistir hasta alcanzar tus objetivos e incluso con la libertad. Durante años se la has regalado a cualquiera que te la ha pedido, simplemente porque preferías caer bien antes que vivir bien. Aceptaste reuniones innecesarias, ayudaste a personas a las que no podías ayudar y asumiste trabajos o clientes que no querías para salir adelante.

Siempre te repetías que sería algo temporal, que era la última vez y que cambiarías cuando estuvieras en una situación más segura. Pero, después de tanto tiempo, olvidaste que un día fuiste creativo, luchador y libre. Elegiste evitar los conflictos y la incertidumbre, y donde necesitabas decir que no, dijiste que sí una y otra vez. Creíste tan poco en ti mismo que llegaste a pensar que renunciar a tus principios era imprescindible para sobrevivir. Cambiaste la capacidad de disfrutar de la vida por pagar las facturas y, en lugar de sentirte fuerte, libre y creativo, ahora madrugas, obedeces, rellenas informes y envías documentos adjuntos.

Si lo piensas, es uno de los peores tratos que podías haber hecho. Eres como un niño de la guerra que ya no siente nada al matar, solo que tú no estás acabando con otras vidas, sino con la tuya propia. No tienes la libertad que mereces porque toleras la esclavitud en la que vives. Y esa situación no cambiará hasta que aprendas a vender grandes cantidades sin tener que renunciar a tus condiciones de libertad», asegura.

El 10 de enero de 2010, Luis Monge Malo constituyó su primera sociedad. Como no tenía los 3.001 euros necesarios para crearla, salió a buscar un cliente, consiguió que le pagara por adelantado y le aseguró que le prepararía la factura en cuanto pudiera. Aquella primera experiencia le hizo pensar que en un año sería rico y que no entendía cómo no lo hacía todo el mundo. Para poner en marcha el proyecto, contrató a un programador que bebía los fines de semana y pasaba el resto de la semana recuperándose.

Finalmente, el negocio fue un auténtico fracaso, y perdió más de 15.000 euros. Para recuperar ese dinero, tuvo que trabajar en otro sitio y ahorrar hasta el último euro. Su situación llegó a ser tan complicada que incluso compraba material de segunda mano, como una grapadora. Mientras tanto, sobrevivía gracias a otro empleo y mantenía el negocio con clientes que apenas le pagaban lo suficiente para cubrir los costes y obtener un pequeño beneficio.

Todo cambió cuando una mujer en la que confiaba le presentó a Eduardo, un profesional con una amplia trayectoria en ventas. Había desarrollado la división española de una empresa y en aquel momento dirigía un equipo comercial. Al principio, Luis Monge Malo no entendía muy bien qué podía enseñarle aquel hombre, pero pronto descubrió algo que hasta entonces no se había planteado: no bastaba con tener un buen producto, también había que saber venderlo. Sorprendido por su experiencia, le pidió que le explicara cómo trabajaba y cómo podía ayudarle a mejorar sus resultados comerciales. Después de escucharle, le preguntó cuánto le cobraría por formarle.

Eduardo le propuso una tarifa de 1.000 euros mensuales, una cantidad que entonces le parecía desorbitada. A pesar de ello, decidió aceptar y destinar prácticamente todos sus ingresos a aquella formación, convencido de que necesitaba cambiar su situación. Con los años, reconoció que aquella había sido la inversión más rentable de su vida. Hoy, después de haber aprendido de aquella experiencia, es él quien se dedica a formar y asesorar a otros profesionales. De hecho, acaba de lanzar su propia mentoría, con un precio accesible para que emprendedores, empresarios y equipos comerciales puedan actualizar sus conocimientos y mejorar sus habilidades de venta.