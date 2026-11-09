Misa en la Catedral de la Almudena 2026 en Madrid: fecha, horarios de las celebraciones religiosas, programa de actos y cómo asistir

Madrid está hoy de fiesta. Como cada 9 de noviembre, se celebra el día de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, y si bien este fin de semana ya se han dado varios actos relacionados, el día de hoy está protagonizado por una misa que nadie en la capital se quiere perder. Dará comienzo a las 11:00 horas y luego vendrá la procesión de modo que si no quieres perderte nada, ahora te ofrecemos horarios y cómo llegar.

El viernes ya se produjo el triduo, la ofrenda floral y solidaria, conciertos en el templo, además de la Vigilia de Jóvenes celebrada ayer domingo. Pero como decimos, hoy llega el día grande, con la eucaristía dedicada a la patrona, la procesión por las calles próximas a la catedral y nuevas actividades a lo largo de la tarde. Así que de todo ello te hablamos ahora y además, hemos de tener en cuenta los cortes de tráfico y la elevada afluencia prevista en toda la zona.

Cuándo se celebra la misa de la Virgen de la Almudena 2026 en Madrid y a qué hora empieza

Como ya sabemos, la misa de la Virgen de la Almudena se celebra hoy, lunes 9 de noviembre, a las 11:00 horas. Este es el acto principal de la jornada y el que reúne a más fieles en los alrededores de la catedral, así que lo aconsejable es que vayas con algo de tiempo si quieres verla de cerca. Se celebra todos los años en la explanada de la Almudena, junto a la catedral y frente al Palacio Real. Algo que es del todo comprensible ya que de este modo puede reunir a más personas que si se realizara en el interior del templo. Una vez celebrada la misa, es cuando se produce la procesión de la imagen de la Virgen de La Almudena, que recorre varias calles del centro de Madrid antes de volver de nuevo a la Catedral.

Cuál es el horario de las misas en la Catedral de la Almudena durante la festividad

Las 11:00 horas es el dato que debemos tener en cuenta para no perdernos la misma, ya que a esa ahora es cuando comienza. Pero no es el único horario importante. Recordemos que la Catedral de la Almudena mantiene además sus celebraciones habituales. Durante el invierno, el templo acoge misa a las 11:00 horas de lunes a viernes, a las 12:00 horas todos los días y a las 19:00 horas de lunes a domingo. A ello le debemos sumar además las celebraciones de la cripta, donde también hay misas a diferentes horas. De este modo, aquellas personas que no puedan ir a la solemne eucaristía de esta mañana tiene otras opciones a lo largo del día, aunque es más que evidente que la misa principal de la festividad es la de las 11:00.

Y recordemos también que los actos religiosos en honor a la patrona de la ciudad de Madrid, comenzaron antes. De hecho, el pasado viernes tuvo lugar el primer día del triduo a las 19:00 horas y el sábado y domingo se repitió a la misma hora. Ayer, precisamente, se celebró el tercer y último día y a las 20:30 tuvo lugar la Vigilia de Jóvenes en la catedral.

Qué actos religiosos se celebran en Madrid por el día de la Virgen de la Almudena

La fiesta de la Almudena es hoy lunes pero lo cierto es que lleva varios días dejándose notar en Madrid. El sábado fue cuando se produjo la tradicional ofrenda floral y solidaria, que continuó también ayer domingo y que además de ser un acto en el que quien quiera puede llevar flores a la virgen, también es algo solidario y se pudieron donar alimentos no perecederos que después se destinan a Cáritas, comedores sociales y parroquias de la Archidiócesis.

Ayer domingo se celebró además el concierto del Orfeón Sociedad de Conciertos a las 18:00 horas, después llegó el tercer día del triduo a las 19:00 y, ya por la noche, la Vigilia de Jóvenes. Hoy, en cambio, el centro de toda la programación religiosa está en la misa y la procesión y luego a la tarde van a seguir los actos, ya que la ofrenda floral y solidaria permanecerá abierta entre las 15:00 y las 20:00 horas y mañana martes todavía continuará parte del programa, con nuevas ofrendas previstas durante el día.

Junto a estos actos más religiosos no se nos olvidan otras otras actividades relacionadas con la festividad, entre lsa que destacan actuaciones, bailes y el tradicional reparto de la Corona de la Almudena en la Plaza Mayor y que es una de las imágenes que no faltan cada año cuando llega el 9 de noviembre a a la capital.

Cómo asistir a la misa de la Virgen de la Almudena en la Catedral de Madrid: acceso y recomendaciones

La Catedral de la Almudena está en la calle Bailén, 10, frente al Palacio Real. La misa comienza a las 11:00 horas y el acceso es libre y gratuito, aunque como decimos hay que tener en cuenta que habrá bastante gente y conviene ir con tiempo. Para llegar, lo más cómodo es utilizar el transporte público:

Metro: Ópera (líneas 2, 5 y Ramal) o Sol (líneas 1, 2 y 3).

Cercanías: estación de Sol.

Coche: mejor evitarlo por los cortes de tráfico y las dificultades para aparcar.

Si además quieres ver la procesión, puedes quedarte en el entorno de la catedral o buscar sitio en alguno de los puntos del recorrido.