Nvidia investiga a su propio CEO por una relación extramarital con una presunta espía china

El mercado estadounidense está en estado de shock después de que este fin de semana trascendiera -por una exclusiva del New York Times- que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha mantenido una relación extramarital con una mujer que está bajo investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses; concretamente, sospechan que podría ser una espía china.

De ser cierto, se trataría de uno de los camelos más sensacionales de la historia, pues no hay que olvidar que la compañía que preside Huang es la mayor cotizada del mundo y -más importante aún- una de las empresas abanderadas del esfuerzo inversor estadounidense en Inteligencia Artificial, que el presidente Donald Trump ha convertido en uno de los ejes centrales de su estrategia económica.

En los últimos meses la Casa Blanca ha insistido en la necesidad de no flojear en el desarrollo de esta tecnología pese a los riesgos de seguridad, y lo ha hecho precisamente con el pretexto de que el país está inserto en una carrera contra China. Añádase a esto el hecho de que Huang es uno de los principales valedores de Trump y un amigo personal, y así se dibujan los contornos de un escándalo sin precedentes en una gran tecnológica.

El asunto ha escalado hasta el punto de que la propia compañía, en lugar de negar la mayor -como ha hecho Pekín- ha anunciado que va a llevar a cabo una investigación independiente. En un comunicado, el Consejo de Administración de la firma ha asegurado que estas pesquisas correrán a cargo de un comité de consejeros independientes, con el apoyo de asesores externos también «independientes».

Bien es cierto que en su comunicado el Consejo asegura que mantiene la «confianza» en Huang y que «no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos», pero esto no es óbice para que la investigación se lleve a cabo; con el beneplácito del afectado, por cierto. «El Consejo otorga prioridad a la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos, aspectos fundamentales para los intereses de Nvidia y sus accionistas», se lee también en la nota difundida a los medios.