Restaurantes y discotecas de Baleares se alían con TribuX para impulsar la digitalización del sector

El sector de la restauración y el ocio de Baleares da un paso hacia la transformación digital con la firma de un acuerdo de colaboración entre Restauración Mallorca – CAEB y TribuX. Esta alianza permitirá poner a disposición de los establecimientos asociados nuevas soluciones tecnológicas destinadas a mejorar su visibilidad, promoción y conexión con los clientes.

El acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para la digitalización de restaurantes, discotecas y locales de ocio en Baleares, con el objetivo de incorporar herramientas innovadoras que faciliten la interacción entre los negocios y sus consumidores, además de impulsar nuevas formas de promocionar sus servicios y experiencias.

A través de esta colaboración, la tecnología gastronómica y social de TribuX estará disponible para todos los asociados de Restauración Mallorca – CAEB, que podrán acceder a condiciones económicas especiales para incorporarse a esta nueva red tecnológica.

La iniciativa persigue un objetivo ambicioso: posicionar a Baleares como uno de los territorios de referencia en innovación tecnológica aplicada a la gastronomía y al ocio. Para ello, se plantea facilitar al sector herramientas que permitan reforzar su presencia digital, mejorar la comunicación con los usuarios y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Los restaurantes, discotecas y establecimientos de ocio interesados en sumarse a esta iniciativa podrán ponerse en contacto con Restauración Mallorca – CAEB para obtener información sobre el convenio y las condiciones especiales de incorporación previstas para sus asociados.

Además, los impulsores del proyecto han anunciado que próximamente desvelarán cómo podrán formar parte de esta nueva comunidad tecnológica, un proceso que se desarrollará en tres sencillos pasos para facilitar la adhesión de los establecimientos.

La alianza busca crear un ecosistema en el que gastronomía, tecnología y ocio estén conectados, ofreciendo nuevas posibilidades tanto a los negocios como a sus clientes. La incorporación de estas soluciones pretende contribuir a la modernización de un sector estratégico para la economía de las islas, especialmente por el peso que tienen la restauración y el entretenimiento en la actividad turística y comercial de Baleares.

En la puesta en marcha del acuerdo ha sido especialmente importante la implicación de Juanmi Ferrer, Tomeu y Xisca, a quienes los promotores han agradecido su confianza, colaboración y participación para hacer posible esta unión.

Con este acuerdo, Restauración Mallorca – CAEB y TribuX abren una nueva etapa de colaboración con la intención de acercar la innovación tecnológica al tejido empresarial balear y ofrecer a sus establecimientos nuevas herramientas para conectar con sus clientes. Una apuesta por la transformación digital que pretende que la gastronomía y el ocio de Baleares evolucionen al ritmo de las nuevas posibilidades tecnológicas.