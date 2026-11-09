El PSOE paga la tragedia de Urda: se hunde hasta los 97 escaños mientras PP y Vox suman 203

La tragedia ferroviaria de Urda ha abierto una vía de agua en el PSOE a menos de un mes de las elecciones generales. Según la encuesta de DATA10 para OKDIARIO, realizada entre el 2 y el 3 de noviembre, los socialistas caen al 24,7% de los votos y a 97 escaños, su peor registro desde 2016. En apenas un mes, desde la anterior encuesta de este periódico, publicada el 5 de octubre, el partido de Pedro Sánchez se deja 1,4 puntos y 13 diputados. Respecto a las generales de 2023, la sangría es de 6,98 puntos y 24 escaños.

El desplome confirma lo que ya se temía en Moncloa. Como adelantó OKDIARIO, los sondeos que manejaba el entorno del presidente situaban al PSOE por debajo de los 100 escaños tras el accidente, y fueron esos datos los que precipitaron la caída de Óscar Puente. La encuesta de DATA10 retrata el estado de ánimo que obligó a Sánchez a soltar lastre: el 66,3% de los españoles considera que el ministro de Transportes debía ser cesado por los accidentes ferroviarios, frente a un 21,1% que defendía su continuidad. Entre los votantes socialistas, la opinión está prácticamente partida: un 40,3% pedía su cese y un 44,6% su continuidad. Y entre los de Sumar, más de la mitad, el 52,2%, quería verlo fuera.

La caída del PSOE no empieza en Urda, pero Urda la acelera. En la encuesta de octubre, los socialistas ya habían retrocedido once escaños respecto a las generales de 2023, hasta los 110, lastrados por el desgaste de la legislatura. La tragedia ferroviaria ha convertido esa erosión en un derrumbe: en sólo un mes, el partido de Sánchez pierde otros 13 diputados y se queda a las puertas de perder la barrera de los 100 escaños, un umbral que no rebajaba desde las elecciones del 26 de junio de 2016, cuando el propio Sánchez cosechó el peor resultado de la historia del PSOE, con 85.

Mayoría absoluta holgada para el centroderecha

Mientras el PSOE se hunde, el bloque de centroderecha se consolida. El PP sería la primera fuerza con el 32,4% de los votos y 134 escaños, tres menos que en 2023 y cinco menos que hace un mes. Vox continúa su ascenso con el 19,8% y 69 diputados, cinco más que en octubre y 36 más que en las últimas generales. Juntos sumarían 203 escaños, y con los dos de UPN el bloque alcanzaría 205 diputados, 29 por encima de la mayoría absoluta.

A la izquierda del PSOE, Frente Amplio, la candidatura encabezada por Ada Colau, sube hasta el 6,9% y 14 escaños, nueve más que en octubre, mientras Podemos retrocede al 3,1% y se quedaría con dos diputados. Parte del voto que se escapa de los socialistas encuentra refugio en su flanco izquierdo, pero no lo suficiente para compensar la caída: la suma de PSOE, Frente Amplio y Podemos se queda en 113 escaños, 92 menos que el bloque de centroderecha.

Entre los partidos nacionalistas y regionalistas, ERC alcanzaría nueve escaños, EH Bildu siete, Junts seis y el PNV cuatro. Adelante Andalucía irrumpiría con tres diputados, el BNG lograría dos y Coalición Canaria uno. Se Acabó La Fiesta obtendría el 1,5% de los votos, sin representación. La participación estimada se sitúa en el 68,7%.

El Senado, también azul

La encuesta proyecta un dominio aún mayor en la Cámara Alta. De los 209 senadores de elección directa, PP y Vox se harían con 137, frente a 62 del PSOE y Frente Amplio. Sumando los designados por los parlamentos autonómicos, el centroderecha controlaría 165 de los 267 escaños del Senado.

El sondeo se realizó en los días previos y en la misma jornada de la dimisión de Puente, por lo que aún no recoge el efecto de su salida ni de la destitución del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. La incógnita para Moncloa es si sacrificar a su ministro bastará para frenar la hemorragia o si llega demasiado tarde.

Ficha técnica: Encuesta realizada por DATA10 para OKDIARIO entre el 2 y el 3 de noviembre de 2026. Universo: población mayor de edad residente en España con derecho a voto. Muestra: 1.500 entrevistas. Margen de error: ±2,8% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). Metodología mixta de panel tabulado y entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI). Estimación de escaños según la distribución histórica del voto en cada provincia.