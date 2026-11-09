Un ex jefe de Adif señalado por amañar contratos encargó renovar la línea de Urda a la empresa que luego contrató a Koldo

Ángel Contreras, entonces director de Conservación y Mantenimiento de Adif, avaló la propuesta de Azvi —la constructora que este jueves fue registrada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una nueva pieza secreta del caso Koldo— para hacerse con varios contratos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Entre ellos, uno que afectaba a los desvíos del tramo donde se produjo el fatal siniestro de Urda (Toledo). El importe del contrato fue de 21 millones y la adjudicataria fue una UTE de la que formaba parte dicha empresa. La misma UTE se hizo posteriormente con otro contrato para una segunda fase de renovación de desvíos, por 26,8 millones. Ambos cofinanciados con fondos europeos.

Contreras, que fue posteriormente nombrado presidente de Adif, fue señalado por la UCO de la Guardia Civil por un presunto amaño de la trama del PSOE. Fue destituido en septiembre de 2024.

En septiembre de 2021, Adif anunció la adjudicación de varios contratos para la «modernización de la primera línea española de alta velocidad», la Madrid-Sevilla. Entre ellos figuraba la renovación de desvíos, fase 1, por un importe de 21.024.645,53 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 meses. La adjudicataria fue la UTE formada, entre otras, por Azvi. El encargo consistía en la sustitución de 63 desvíos en distintos puntos kilométricos a su paso por las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Entre las localizaciones en las que se realizarían los trabajos —según anunció entonces el Ministerio de Transportes— figuraba Urda, en Toledo, punto del fatídico siniestro del pasado 28 de octubre —con 69 muertos y decenas de heridos. Azvi también fue adjudicataria de otros contratos en esa línea que, como informó OKDIARIO, afectaban al tramo de Adamuz, donde se produjo el accidente del 18 de enero, con 46 muertos.

Contrató a Koldo

Cabe recordar que el propio presidente de la constructora Azvi confirmó en su declaración ante el Tribunal Supremo que contrató a Koldo García en 2023, dos años después de su salida del Ministerio de Transportes. Lo justificó en los contactos del ex asesor en América Latina. La relación laboral duró apenas tres meses, según este testimonio, y Koldo habría recibido 6.000 euros mensuales.

El nombre de Ángel Contreras apareció en la investigación de la UCO sobre la trama de mordidas a cambio de contratos de obra pública por un posible amaño a favor de la constructora OPR. En concreto, la Guardia Civil interceptó un mensaje de WhatsApp enviado por Daniel Fernández Menéndez, administrador de OPR, a Koldo García el 19 de febrero de 2024: «Se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 mill€. Lo razonable es que la haga el adjudicatario, pero al ser una UTE, tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado, pues podría colarse los del mantenimiento, que son Copasa Cosvensa. Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles», dijo el administrador de OPR a Koldo. Los investigadores sostienen que ese «Ángel» es Ángel Contreras, presidente de Adif entonces. La UCO documentó también encuentros de Koldo García con Contreras, antes de ser nombrado presidente de Adif.

De ese cargo fue destituido en septiembre de 2024, en pleno caos por los retrasos en la alta velocidad y Cercanías. Desde Transportes se vinculó la decisión con una «renovación del organigrama» y se negó cualquier relación con el caso Koldo. El propio Óscar Puente le defendió cuando su nombre apareció en la investigación de la trama, rechazando cualquier «conducta ilícita». Igualmente, en su comparecencia en el Senado, Contreras negó todas las acusaciones de «amaño» en las adjudicaciones de los contratos y limitó su relación con Koldo a «algo social».

«Baja temeraria»

El nombre de Contreras también figura en otro contrato relacionado con Urda. En este caso, la adjudicataria fue Thales y el objeto era la renovación de los sistemas de señalización de la línea. Como reveló OKDIARIO, la empresa se llevó el contrato pese a presentar una oferta llamativamente baja, un 28,45% menos del presupuesto de licitación. Adif le requirió justificarlo y acabó aceptando sus explicaciones.

Ese contrato pretendía la renovación de los sistemas de seguridad de la línea, en concreto, el recambio del sistema LZB —cuyo fallo está en el origen de la tragedia de Urda—, sustituyéndolo por el ERTMS.

Operación de la UCO

Agentes de la UCO se personaron este jueves en la sede de Azvi en Sevilla para incautarse de abundante documentación sobre contratos. La operación forma parte de una nueva pieza de la investigación sobre los presuntos amaños en contrataciones de obra pública en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Varias personas fueron detenidas, entre ellas, Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, y Cristian Corvillo, señalado como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. Desde Azvi han trasladado su «tranquilidad» ante esta actuación.

En un comunicado, este viernes, Azvi ha manifestado que la documentación que le requirió la Guardia Civil «nada tiene que ver con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ni en el tramo de Urda ni en el tramo de Adamuz, sino con un proyecto completamente diferente». Afirman que las informaciones sobre «contratos amañados, tramas, mordidas y/o algún tipo de relación de Grupo Azvi o la documentación requerida ayer con ambos desgraciados accidentes son puras elucubraciones». Ni Grupo Azvi ni sus directivos, administradores o empleados, tienen la condición de investigados en ninguna de las causas abiertas contra Ábalos, Koldo y Aldama, o cualquier otra causa.