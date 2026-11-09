Elecciones generales del 29-N y actualidad política, en directo: última hora de la precampaña, crisis ferroviaria y nueva oleada de inmigrantes en El Hierro

Después de una semana marcada por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) que dejó 69 víctimas mortales, la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre centra toda la actualidad política, en una semana en la que hay convocada una huelga general para el miércoles 11 organizada por los sindicatos CCOO y UGT para protestar por el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo tras ocho años de gobierno socialista.

Mientras tanto, siguen conociéndose nuevos detalles del funcionamiento del ministerio de Transporte. Hoy en OKDIARIO desvelamos que un ex jefe de ADIF que estaba señalado por amañar contratos encargó renovar la línea de Urda a la empresa que luego contrató a Koldo.

En clave electoral de cara a las elecciones que se celebran dentro de 20 días, una encuesta publicada hoy en este diario revela el coste político que representa para el PSOE la tragedia de Urda, ya que el partido de Sánchez sigue en caída libre y se hunde hasta los 97 escaños y el 24,7% de los votos, su peor registro desde 2016, mientras Partido Popular y Vox suman 203. El PP sería la primera fuerza con el 32,4% de los votos y 134 escaños, mientras Vox continúa su ascenso con el 19,8% y 69 diputados. Juntos sumarían 203 escaños, y junto a los dos de UPN alcanzarían los 205 diputados, 29 por encima de los necesarios para reunir la mayoría absoluta.

Mañana se celebrará en Urda el funeral religioso por las víctimas del accidente ferroviario y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha confirmado su asistencia hasta el momento. Quien sí irá es el vicepresidente primero y nuevo ministro de Transporte, Carlos Cuerpo, tras la dimisión de su polémico antecesor, Óscar Puente.

Además, habrá que estar muy atentos a las novedades que se produzcan en El Hierro, después de una semana en la que se han disparado las llegadas de cayucos a esa isla de Canarias, con más de 8.000 inmigrantes llegados durante el último mes, según comunicó el viernes el Cabildo. Sólo durante el pasado fin de semana desembarcaron en las costas canarias más de 1.300 inmigrantes a bordo de embarcaciones muy precarias. Esta cifra total de 8.000 personas equivale a dos tercios de la población total (12.000 habitantes). Por ello, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado lo que considera «otra invasión» y ha acusado a Sánchez y al Gobierno canario de querer «repartir rápido» a los inmigrantes por el resto de España.

Por otra parte, esta noche habrá ronda de entrevistas televisivas de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez acudirá a La Séptima, Alberto Núñez Feijóo será entrevistado en Cuatro y 101TV Andalucía, y Santiago Abascal acudirá al programa de TVE La revuelta.