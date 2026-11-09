Fúnez sitúa en Valencia como objetivo del PP fortalecer a la clase media empobrecida con Sánchez tras 8 años y 100 subidas de impuestos

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Territorial del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes en Valencia una bajada de impuestos y nuevas medidas económicas para recuperar el poder adquisitivo de las familias frente al empobrecimiento que han sufrido durante los ocho años de gobierno del socialista Pedro Sánchez. En concreto, ha asegurado que uno de los principales objetivos del PP es «fortalecer a la clase media».

Carmen Fúnez se ha manifestado así después de que el pasado 23 de octubre, el propio Alberto Núñez Feijóo anunciase, también en Valencia, la bajada del Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF), si resulta elegido presidente del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en 2027, «para que la inflación y los impuestos no se coman el salario de los españoles».

Este lunes, Carmen Fúnez ha recuperado, también en Valencia, el mensaje del PP en defensa de una bajada de impuestos y de la recuperación de la clase media española. En esa dirección, ha destacado que «en un momento en que han subido en 100 ocasiones los impuestos, la alimentación ha subido en más de un 40%, la compra de una vivienda un 70% y el alquiler un 45%, es un compromiso ineludible que el PP se dedique en la próxima legislatura a fortalecer a la clase media española que está cada vez más emprobrecida».

Además, ha asegurado que el PP va a hacer «que trabajar en España merezca la pena, garantice salir de la situación de vulnerabilidad y que podamos atender las necesidades esenciales sociales de toda la sociedad española».

En esa misma dirección, la dirigente popular ha destacado la cuota cero para quienes inicien una actividad como autónomos, así como la eliminación de las obligaciones fiscales para facturaciones inferiores a los 85.000 euros. Carmen Fúnez también ha planteado la construcción de un millón de viviendas y un IRPF del 0% durante el primer año de trabajo de los jóvenes.

En materia de salud mental, Carmen Fúnez se ha referido al plan de salud mental presentado por el propio Alberto Núñez Feijóo el pasado 13 de mayo. Ese plan, como la propia dirigente popular ha recordado, supone la incorporación de 10.000 profesionales sanitarios en dos legislaturas, con una inversión de 700 millones de euros anuales, así como reforzar la atención infantojuvenil, la prevención del suicidio y el tratamiento de las adicciones.

En referencia a la huelga general de este próximo miércoles, 11 de noviembre, Carmen Fúnez ha augurado que será «un auténtico fracaso la vendan como la vendan». La dirigente popular se ha preguntado también cuál es el objetivo que esa huelga persigue en vísperas de las elecciones generales. Y ha señalado que esa huelga «ya era un error antes de Urda», en referencia a la catástrofe ferroviaria que ha dejado 69 fallecidos y ha provocado la dimisi´òn del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, y ha señalado que ahora «es una falta de respeto a todos los españoles».