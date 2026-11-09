Visita de Abascal en ‘La Revuelta’, en directo: dónde ver la entrevista al líder de Vox, reacciones y última hora de las elecciones generales del 29-N en vivo online hoy

El líder de Vox, Santiago Abascal, acude esta noche a La Revuelta, el programa que presenta David Broncano en TVE. Su entrevista se emite en plena precampaña, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. También habrá otras entrevistas televisivas: Pedro Sánchez acudirá a La Séptima y Alberto Núñez Feijóo será entrevistado en Cuatro y 101TV Andalucía.

La precampaña llega tras la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 víctimas mortales, y en una semana marcada por la huelga general convocada por CCOO y UGT para el miércoles. En clave electoral, una encuesta de OKDIARIO sitúa al PSOE en 97 escaños, mientras que PP y Vox sumarían 203 diputados.

La atención también sigue puesta en El Hierro, donde el Cabildo contabilizó el viernes más de 8.000 llegadas de inmigrantes en cinco semanas. Abascal ha denunciado lo que considera «otra invasión» y ha acusado a Sánchez y al Gobierno canario de querer «repartir rápido» a los inmigrantes por el resto de España.

Sigue en directo las declaraciones de Abascal en el programa: