Visita de Abascal en ‘La Revuelta’, en directo: dónde ver la entrevista al líder de Vox, reacciones y última hora de las elecciones generales del 29-N en vivo online hoy
El líder de Vox, Santiago Abascal, acude esta noche a La Revuelta, el programa que presenta David Broncano en TVE. Su entrevista se emite en plena precampaña, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. También habrá otras entrevistas televisivas: Pedro Sánchez acudirá a La Séptima y Alberto Núñez Feijóo será entrevistado en Cuatro y 101TV Andalucía.
La precampaña llega tras la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 víctimas mortales, y en una semana marcada por la huelga general convocada por CCOO y UGT para el miércoles. En clave electoral, una encuesta de OKDIARIO sitúa al PSOE en 97 escaños, mientras que PP y Vox sumarían 203 diputados.
La atención también sigue puesta en El Hierro, donde el Cabildo contabilizó el viernes más de 8.000 llegadas de inmigrantes en cinco semanas. Abascal ha denunciado lo que considera «otra invasión» y ha acusado a Sánchez y al Gobierno canario de querer «repartir rápido» a los inmigrantes por el resto de España.
Sigue en directo las declaraciones de Abascal en el programa:
Broncano, molesto con el público: «Que no quede una intervención de Abascal sin aplausos»
David Broncano ha ironizado sobre los aplausos del público durante su entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta: «Que no quede una intervención de Abascal sin aplausos».
El público se vuelca con Abascal tras recordarle a Broncano que «Hamás utiliza a su pueblo de escudo humano»
Santiago Abascal ha recibido el apoyo del público de La Revuelta durante su intercambio con David Broncano sobre la guerra en Gaza. El líder de Vox ha responsabilizado a Hamás del inicio del conflicto y ha advertido de que la organización terrorista «utiliza a su pueblo de escudo humano».
Broncano ha reprochado a Abascal que sus contactos con Israel no hayan abordado las víctimas de la ofensiva en Gaza. «A mí me parece terrorífico que eso se produzca», ha respondido el presidente de Vox.
Abascal también ha cuestionado la relación con Marruecos tras la invasión de Ceuta y ha planteado revisar los acuerdos preferenciales con Rabat en la Unión Europea y la celebración conjunta del Mundial.
Abascal desmonta a Broncano y le lanza una pulla: «Te veo un poco desesperado»
Santiago Abascal ha plantado cara a David Broncano en La Revuelta, donde el presentador ha convertido la entrevista al líder de Vox en un debate político. Ante su insistencia, Abascal ha mantenido la calma y le ha soltado: «Te veo un poco desesperado».
Broncano ha aprovechado la televisión pública para rebatir las posiciones de Vox sobre la protección de la mujer, la vivienda y el cambio climático. Abascal, por su parte, ha defendido las propuestas de su partido frente a un presentador que no ha ocultado sus diferencias con el invitado.
Broncano defiende la Agenda 2030 y Abascal responde: «Es puro fanatismo climático»
La Agenda 2030 ha centrado otro de los momentos de la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta. Frente a la defensa del presentador, el líder de Vox ha cargado contra lo que considera «puro fanatismo climático».
Abascal ha criticado los impuestos a las emisiones de CO₂ y ha advertido de que estas políticas perjudican a sectores como la industria y la ganadería, además de favorecer el traslado de la producción a terceros países.
El presidente de Vox también ha rechazado que Broncano le acuse de negar el cambio climático y ha defendido que respeta la discusión científica sobre esta cuestión.
Broncano pide expropiar a los fondos buitre y Abascal responde: «¿Cuántas viviendas tiene el Gran Wyoming?»
Santiago Abascal ha replicado a David Broncano durante el debate sobre la vivienda en La Revuelta. Después de que el presentador planteara expropiar a los fondos buitre, Abascal le ha preguntado cuántas viviendas tiene El Gran Wyoming.
Broncano vacila y Abascal dispara: «El principal fondo buitre es el Gobierno de Sánchez»
El líder de Vox ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como principal responsable del encarecimiento de la vivienda durante su entrevista en La Revuelta.
Abascal ha situado el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de los españoles y ha advertido: «Creo que es el mayor reto que tenemos como sociedad».
El candidato de Vox ha cargado contra la política de inmigración del Ejecutivo y las restricciones al suelo, dos factores que, a su juicio, contribuyen a la subida de los precios. «No se construye y cada vez entra más gente».
Broncano acusa a Vox de no haber protegido a las mujeres y Abascal le recuerda que «el principal machismo es el importado»
David Broncano ha llevado el debate sobre la protección de las mujeres a su entrevista con Santiago Abascal en La Revuelta. El presentador ha reprochado a Vox su postura, pero el líder de la formación ha defendido que su partido no tiene «dificultad en reconocer la discriminación que sufre la mujer».
Abascal ha cuestionado la eficacia de la legislación actual para reducir los asesinatos y ha rechazado las leyes que, a su juicio, «buscan el enfrentamiento de sexos». También ha advertido del «machismo importado» durante su intercambio con el presentador.
Broncano admite que su público habría abucheado a Abascal: «Seguramente hubiera habido abucheos»
David Broncano ha admitido que el público habitual de La Revuelta podría haber recibido con abucheos al líder de Vox, Santiago Abascal. Así lo ha confesado él mismo al inicio del programa.
Abascal le regala una bandera de Ceuta a Broncano
El programa La Revuelta destaca entre otras cosas, por recibir regalos de los invitados. El líder de Vox también ha acudido con uno: la bandera de Ceuta.
«Ya van 100 días de invasión y me gustaría que lo mantuvieras…», explicaba Abascal cuando Broncano le corta para asegurar que ellos no usan el término «invasión»: «Ya sabes que diferimos».
Dardo de Abascal a Pablo Motos en ‘La Revuelta’: «A El Hormiguero no me invitan, allí sólo van los del PP»
Santiago Abascal (Vox), recibido entre aplausos, asegura al presentador que al programa de El Hormiguero no lo invitan: «Allí sólo van los del PP».
Abascal «indignado» con Broncano tras su entrevista en ‘La Revuelta’
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha salido indignado de la grabación de La Revuelta, realizada esta tarde, tras encontrarse con un David Broncano hostil y desagradable durante su entrevista.
«Más que una entrevista, ha sido un debate muy serio», ha afirmado Abascal a su salida. El programa se emite esta noche en TVE, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29-N.
Una seguidora de Broncano que ha asistido como público también ha cargado contra el presentador y ha acabado declarándose admiradora de Abascal. «No me ha gustado nada, salgo muy cabreada del programa», ha asegurado.
Abascal hoy en ‘La Revuelta’
El líder de Vox, Santiago Abascal, acude esta noche al programa de La Revuelta, presentado por David Broncano, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La entrevista contará con un público seleccionado para la ocasión: la mitad ha sido elegida por Vox y la otra mitad por la productora del programa.
Feijóo recuerda a Sánchez: «Ningún nombramiento mío ha tenido problemas con la Justicia»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido su trayectoria al frente de las administraciones y ha reclamado un Gobierno que, tras las elecciones del 29-N, «devuelva la decencia y la gestión a nuestro país».
«Llevo bastante tiempo gestionando las cosas públicas; he intentado y he conseguido que ninguna persona que hubiese llevado mi nombre en el decreto de nombramiento tuviese un solo problema jamás ante la Administración de Justicia», ha afirmado.
Feijóo también ha asegurado que no gobernará pendiente de la televisión ni de las redes sociales: «Yo he venido a levantar mi país, no he venido a insultar».
Sevilla y Cádiz celebran dos misas por las 69 víctimas de Urda
Las catedrales de Sevilla y Cádiz acogen este lunes, a las 20:00 horas, sendas misas en recuerdo de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda y en apoyo a sus familiares y a los heridos.
La ceremonia de Sevilla estará presidida por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses y la de Cádiz, por el administrador apostólico de la diócesis, Ramón Valdivia.
Feijóo promete pedir el despliegue permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y Baleares
Alberto Núñez Feijóo (PP) se ha comprometido a solicitar a la Unión Europea la activación permanente de Frontex para vigilar la llegada de embarcaciones desde Argecia a Baleares.
Durante un acto en Palma, Feijóo ha defendido reforzar los controles y perseguir a las mafias. «La situación es insostenible para los vecinos, para los servicios públicos y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha advertido.
Pérez Llorca apoya el mando único de Feijóo ante catástrofes
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha respaldado la propuesta de Feijóo de crear un mando único ante grandes catástrofes: «Es lo que piden los ciudadanos».
Pérez Llorca ha reclamado coordinación entre administraciones y ha defendido la «convivencia» frente a la política de «división» y «polarización» de Pedro Sánchez.
El PP acepta que la Academia de Televisión organice los debates electorales
El PP acepta la propuesta del PSOE para que la Academia de Televisión organice los debates electorales del 29-N: el cara a cara entre Sánchez y Feijóo y el encuentro entre los cuatro principales candidatos. La alternativa llega tras las diferencias entre ambos partidos sobre su celebración en RTVE.
Robles vuelve a Ceuta tras la invasión y defiende su españolidad: «Es parte esencial de España»
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes Ceuta por segunda vez desde la invasión. Allí ha condecorado a militares que participaron en las operaciones de vigilancia y apoyo a las autoridades civiles desplegadas en la ciudad autónoma desde el 30 de julio.
«Ceuta es una parte esencial y fundamental de España. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestros militares representan aquí lo mejor de España y lo mejor de Ceuta», ha afirmado. La ministra también ha mantenido un encuentro con familiares y militares heridos.
Vivas acusa a Sánchez de abandonar a Ceuta «en el peor momento de su historia»
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha destacado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonó a la ciudad autónoma «en el momento más difícil de su historia reciente«, cuando «estaba siendo invadida y se ponían en jaque la soberanía española y el porvenir de los ceutíes».
En un comunicado facilitado por el PP, Vivas ha reprochado al presidente del Gobierno que no hiciera «nada para evitar la invasión, que se marchara de vacaciones y que incumpliera su compromiso de restablecer la normalidad en cuestión de horas».
Rajoy pide que España «recupere la normalidad» tras el Gobierno de Sánchez
Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno, ha resaltado este lunes su deseo de que España «recupere la normalidad» tras un Gobierno liderado por Pedro Sánchez que «nunca mereció serlo«.
Rajoy ha lamentado también la situación actual en la que se encuentra el país, siendo «el periodo más sombrío» de la historia reciente. «Nadie podría imaginar siquiera que podría ocurrir lo que vivimos», ha criticado.
Almeida asegura que no va a «sintonizar» La Séptima
El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, ha denunciado que La Séptima, el nuevo canal de televisión de ideología de izquierdas, utilice el sketch de una trituradora para señalar a periodistas y adversarios políticos.
«Si de verdad el proyecto de La Séptima es una trituradora de señalamiento de compañeros periodistas y medios de comunicación», ha dicho, antes de decidir que, en ese caso, no le «merecía la pena ni sintonizarla»:
«Vi un corte en el que hablaban de una trituradora y decidí que no iba a sintonizar La Séptima«, ha añadido tras la ceremonia en honor de la Virgen de la Almudena.
Atresmedia traslada su debate al 23-N con PP, Vox y Frente Amplio confirmados
Atresmedia ha decidido trasladar su debate electoral a cuatro al lunes 23 de noviembre, que ya cuenta con la confirmación de asistencia de PP, Vox y Frente Amplio.
Así lo ha anunciado este lunes Atresmedia, que ha explicado que la decisión responde al bloqueo que provocaba la coincidencia de fechas con el debate a cuatro de RTVE, propuesto para el jueves 26 de noviembre.
El grupo ha señalado que Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, de Frente Amplio, ya han confirmado su participación en el encuentro a cuatro para el lunes 23 de noviembre. La invitación sigue abierta al PSOE para que su candidato, Pedro Sánchez, acuda al debate.
Feijóo afirma que la huelga general contra la oposición «es un disparate»
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha asegurado que si la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre «es una huelga contra la oposición», se trata de «un disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea«.
El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la Ley de Nietos
El Tribunal Supremo permitirá votar en las elecciones del 29-N a los hijos de españoles que hayan adquirido la nacionalidad a través de la conocida como Ley de Nietos y residan en el extranjero. El Alto Tribunal ha decidido no ampliar a este colectivo la suspensión del derecho al voto que acordó el pasado mes de septiembre para los descendientes de emigrantes y exiliados que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Feijóo reconocerá a Policía y Guardia Civil como profesión de riesgo
Si es presidente, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a las elecciones generales del 29-N, reconocerá a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil como miembros de una profesión de riesgo. Así lo ha reconocido este lunes en el programa En Boca de Todos.
Torres defiende la política migratoria del Gobierno: «Con dignidad»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este lunes la política del Gobierno de España en cuanto a la inmigración, tratándola como «fenómeno cíclico» y atendiendo a los migrantes «con dignidad«.
Torres, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro de Canarias7, ha matizado que el fenómeno migratorio «es cíclico» y ha señalado que ahora hay «un repunte, que es objetivo«, agregando que ante el fenómeno migratorio «hay que responder de dos maneras».
La situación en El Hierro es extrema: 6.000 inmigrantes sólo en noviembre
El Hierro ha recibido en las últimas semanas alrededor de 8.000 inmigrantes ilegales llegados en patera, en su mayoría desde Senegal. La isla se encuentra al borde del colapso debido a la llegada de un número de personas equivalente al 66% de su población. Si hablamos sólo de los datos de noviembre, serían 6.000 inmigrantes los que han desembarcado en El Hierro, equivalente a la mitad de su población.
Ayuso avisa de que la izquierda prepara «trampas y señuelos» para el 29-N
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho este lunes que «el miedo sería no cambiar las cosas», para advertir de que la izquierda prepara ante la cita con las urnas toda una serie de «trampas, señuelos y engaños» para «intentar cambiar la opinión pública«.
«Es evidente que los ciudadanos no aguantan más y no son pocos los que nos dicen que, si no hay un cambio, se van a ir. El miedo es a que se siga como está, a que la gente siga abandonada en Ceuta, que tengamos más problemas a la hora de coger un tren, miedo a que la clase media se siga hundiendo, a que los precios estén disparados, a que la vida se esté haciendo imposible, a que haya guerracivilismo entre bandos fabricados desde el Gobierno», ha lanzado en declaraciones a Telemadrid, a su llegada a la Catedral de la Almudena.
El PP se exige fortalecer a la clase media empobrecida
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Territorial del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes en Valencia una bajada de impuestos y nuevas medidas económicas para recuperar el poder adquisitivo de las familias frente al empobrecimiento que han sufrido durante los ocho años de gobierno del socialista Pedro Sánchez. En concreto, ha asegurado que uno de los principales objetivos del PP es «fortalecer a la clase media«.
Sánchez alienta la huelga general
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alentado en un vídeo a través de las redes sociales la huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre.
«Tu jornada de ocho horas. Tu pensión. Tu sanidad pública. Nada de esto cayó del cielo. Fueron conquistas colectivas. No dejaremos que nos lo arrebaten. Vamos a seguir avanzando», ha afirmado Sánchez.
Almeida llama a bajar impuestos y rechaza el ‘tax the rich’
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este lunes su rechazo al tax the rich que asegura que la izquierda ha «copiado» del extranjero porque «no tienen ideas propias».
«Yo voy a hacer un llamamiento para decir que hay que bajar los impuestos en España, que cuando dicen que en Madrid tenemos los impuestos bajos, afirmo categóricamente que no son suficientemente bajos», ha declarado el regidor a su llegada a la misa de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
Feijóo espera un «cambio de actitud» de los sindicatos si él es presidente
Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes que, si se produce un cambio de Gobierno tras las elecciones, espera que haya también «un cambio de actitud de los sindicatos» y que estos acepten el resultado democrático de las urnas «aunque hayan querido interferir en él».
Illa dice que es «clave» la movilización para que PP y Vox no gobiernen
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha augurado que PP y Vox no gobernarán tras las elecciones del 29 de noviembre si hay movilización, algo que ve clave, y ha asegurado que no hace falta un «milagro» para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda revalidar su mandato.
Feijóo promete un mando único de emergencias para catástrofes
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a crear un mando único de emergencias si llega al Palacio de la Moncloa para que el Gobierno actúe desde el primer momento «sin esperar a que se lo pidan». Se trata de una petición que el jefe de la oposición ya puso encima de la mesa tras la DANA en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, en la que murieron más de 200 personas.
La Policía vuelve al campamento de inmigrantes del puerto de Ceuta para terminar el desalojo
La Policía Nacional de Ceuta ha desplegado a primeras horas de la mañana de este lunes un nuevo dispositivo en el campamento temporal de inmigrantes situado en el puerto de la ciudad para el desalojo de todas las personas y su posterior clausura. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los agentes han vuelto antes de las 07:00 horas de este lunes a este asentamiento para llevar a cabo un segundo operativo, que continúa con el desarrollado este domingo.
El objetivo fundamental trasladar a todos los migrantes tanto a otros asentamientos establecidos por el Gobierno como al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el caso de aquellas personas que todavía no hayan sido debidamente filiadas. El Gobierno puso en marcha este domingo el operativo policial con la intención de ir cerrando los espacios temporales abiertos ya que en ellos hay unas 7.000 plazas y están censados en torno a 5.800 personas.
Muere en el hospital el autor de la masacre en Cracovia que dejó 9 muertos y 15 heridos
El hombre de 24 años responsable del tiroteo masivo perpetrado el sábado en la plaza del Mercado Principal de Cracovia ha fallecido a primera hora de este lunes en el hospital en el que se encontraba ingresado en estado crítico, según ha informado la Policía polaca. El agresor permanecía bajo custodia hospitalaria tras resultar herido por disparos de los agentes de Policía que lo redujeron tras la masacre, habiendo sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas de urgencia que no han podido salvar su vida.
La muerte del sospechoso se produce en el marco del segundo día de luto nacional decretado por el presidente polaco, Karol Nawrocki, y respaldado por el primer ministro, Donald Tusk, en memoria de las víctimas.
La masacre se saldó con la muerte de seis personas en la céntrica plaza cracoviana -entre ellas un ciudadano británico- y más de una docena de heridos de diversas nacionalidades, incluidos varios efectivos policiales. Además, el agresor asesinó a sus padres y a su hermana de 21 años antes de desencadenar la matanza.
Álvarez de Toledo: «Para ir al funeral de Urda basta con ser decente»
La número dos del PP por Madrid al Congreso en las elecciones del 29N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenga previsto acudir al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, ya que considera que para asistir «basta con ser decente».
«Para ir al funeral de las víctimas en Urda no hay que ser católico, basta con ser decente», ha expresado Álvarez de Toledo en una entrevista en La Razón. La diputada del PP ha descrito a Sánchez como «prófugo de la responsabilidad política» porque «siempre le endosa el muerto a otros» y «jamás asume la responsabilidad», una forma de actuar que ha calificado como «un acto de cinismo político, pero también de radical cobardía».
Ha destacado que en las próximas elecciones está en juego «nada más y nada menos que la restauración de la decencia en la vida pública» y que esta campaña electoral «tiene que ver con la reivindicación de los hechos sucedidos y la verdad en la vida pública».
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El público de ‘La Revuelta’ carga contra la hostilidad de Broncano con Abascal
OKDIARIO ha asistido a la grabación de la entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta, donde parte del público ha mostrado su malestar con la actitud de David Broncano hacia el líder de Vox.
«Me ha parecido injusta la entrevista. Debería haber sido más neutral», ha criticado una espectadora, que ha asegurado que dejará de ver el programa y que Abascal «ha ganado una seguidora».
Otra asistente ha reprochado al presentador sus comentarios sobre quienes apoyaban a Vox: «Yo también soy una española que me merezco representación en un programa público».