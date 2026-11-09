La otra invasión que calla Sánchez: 6.000 inmigrantes llegan a El Hierro en 9 días, el equivalente a la mitad de su población

El Hierro ha recibido en las últimas semanas alrededor de 8.000 inmigrantes ilegales llegados en patera, en su mayoría desde Senegal. La isla se encuentra al borde del colapso debido a la llegada de un número de personas equivalente al 66% de su población. Si hablamos sólo de los datos de noviembre, serían 6.000 inmigrantes los que han desembarcado en El Hierro, equivalente a la mitad de su población.

El Gobierno de Pedro Sánchez, mientras alientan la convocatoria de la huelga general y hablan de una potencial pérdida de derechos si a partir del 29-N gobiernan PP y Vox, esconde una situación que ha llevado al presidente insular, el socialista Alpidio Armas, a emergencia social ante la saturación de los servicios públicos y de acogida.

Armas ha protestado por la lentitud de las derivaciones de inmigrantes a otras islas del archipiélago canario y asegura que «si se producen en 12 o 24 horas, la atención en El Hierro es casi inexistente». Además, añade que «el problema ahora mismo es que», en su isla, no cuentan con «capacidad de derivación porque los recursos alojativos en Tenerife y Gran Canaria están saturados».

La oleada migratoria alcanza las cinco semanas de emergencia, en una situación que ha ido aumentando con el paso de los días, rozando el límite en la primera semana de noviembre. En los primeros cinco días del mes, según datos del Cabildo de El Hierro, más de 3.000 inmigrantes ilegales llegaron a la isla en los cinco días anteriores al 6 de noviembre, a bordo de una treintena de cayucos.

Las embarcaciones, procedentes principalmente de las costas de África occidental, han convertido el puerto de La Restinga en uno de los principales puntos de entrada de la ruta migratoria atlántica. Las llegadas se han incrementado durante el fin de semana, con más de 1.300 inmigrantes llegando a El Hierro sábado y domingo, para sumar alrededor de 6.000 en los nueve días de noviembre y más de 8.000 en cinco semanas.

La presión migratoria está provocando consecuencias sobre los servicios sanitarios. El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, el principal de la isla de El Hierro, ha tenido que habilitar espacios adicionales para atender la demanda asistencial. La dirección del centro avisa del agotamiento del equipo médico y la necesidad de reforzar los equipos debido a los desembarcos de inmigrantes procedentes de África.

La magnitud de las llegadas refleja la presión que soporta una isla de apenas 12.000 habitantes. Los más de 8.000 inmigrantes contabilizados desde principios de octubre representan aproximadamente dos tercios de su población residente, si bien algunos de ellos ya han sido trasladados a otros puntos de Canarias, por lo que permanecen en España, pero no ya en El Hierro.

Reunión con el Gobierno

El Gobierno central ha convocado para el martes 10 de noviembre una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, con representantes del Gobierno de las Islas Canarias y del Cabildo de El Hierro, para abordar la situación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, forzó el sábado al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar de urgencia una Comisión Interministerial de Inmigración por la «presión migratoria» que está sufriendo estos días el archipiélago.

Clavijo trasladó al presidente del Gobierno la «gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población». A ojos del dirigente canario, las islas llevan «meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado».