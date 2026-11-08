Garriga alerta del «efecto llamada» ante la avalancha de cayucos en El Hierro: más de 8.000 inmigrantes en cinco semanas

La llegada de cayucos a la isla de El Hierro no da tregua. Más de 8.000 inmigrantes han alcanzado la isla en cinco semanas, una cifra que ha llevado al Cabildo a declarar la emergencia social y a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez más medios para hacer frente a la presión que soportan los servicios de rescate y acogida.

La sucesión de embarcaciones ha puesto el foco en la respuesta del Ejecutivo. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este domingo de que acoger y trasladar a los inmigrantes llegados de forma irregular multiplicará el «efecto llamada» y ha comparado la situación con la invasión de Ceuta del pasado mes de julio.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha denunciado lo que considera «otra invasión» y ha acusado a Sánchez y al Gobierno canario de querer «repartir rápido» a los inmigrantes por el resto de España.

El balance de más de 8.000 llegadas fue comunicado por el Cabildo el viernes. Equivale aproximadamente a dos tercios de la población de El Hierro, una isla de unos 12.000 habitantes. La comparación no significa que todos los llegados permanezcan en la isla, puesto que parte de ellos son trasladados a otros recursos.

Mientras Canarias reclama refuerzos, las embarcaciones siguen apareciendo frente a sus costas. Este domingo, Salvamento Marítimo ha rescatado dos cayucos con 186 personas cerca de El Hierro, después de una jornada en la que casi 800 inmigrantes alcanzaron el archipiélago en siete embarcaciones.

Garriga señala a Sánchez

El secretario general de Vox ha advertido de que la respuesta del Ejecutivo será acoger a los inmigrantes llegados a El Hierro y trasladarlos a la Península, una medida que, a su juicio, multiplicará el «efecto llamada».

«La pregunta es qué va a hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista. No tenemos ninguna duda, va a acoger a esas personas que han llegado en situación irregular y las va a distribuir por la península», ha afirmado Garriga este domingo en declaraciones a los medios en Castelldefels (Barcelona).

El dirigente de Vox ha reprochado que Sánchez no vaya a acudir a la Comisión Interministerial de Inmigración convocada para el martes. La reunión estará presidida por el ministro Ángel Víctor Torres y, por el momento, la asistencia del presidente socialista no figura entre las anunciadas.

Garriga ha defendido que existe una «oportunidad única, quizás la última» para revertir lo que, en su opinión, han causado las políticas del PSOE y comenzar un proceso de «reconstrucción nacional».

Por su parte, Abascal, líder de Vox, ha situado lo que ocurre en El Hierro junto a la invasión de Ceuta. «La isla de El Hierro está viviendo otra invasión. Han llegado 8.000 a una isla de 12.000 habitantes», escribió este sábado en redes sociales. «La única preocupación de Sánchez y del gobierno canario es repartir rápido a los invasores por toda España», añadió.

La advertencia de Vox llega después de que Ceuta sufriera a finales de julio la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos. Más de tres meses después, la ciudad autónoma sigue reclamando medios para afrontar las consecuencias de aquella invasión.

Los cayucos no dejan de llegar

La sucesión de rescates y desembarcos de los últimos días refleja la presión que soporta la ruta canaria. Estos son algunos de los balances y llegadas comunicados por las autoridades.

Entre el 1 y el 6 de noviembre: El Gobierno de Canarias contabilizó 4.587 inmigrantes llegados al archipiélago en 49 embarcaciones. De ellas, 35 arribaron a El Hierro.

El Gobierno de Canarias contabilizó 4.587 inmigrantes llegados al archipiélago en 49 embarcaciones. De ellas, 35 arribaron a El Hierro. Martes 3 y miércoles 4: Siete cayucos con 610 personas llegaron a El Hierro desde la noche del martes hasta la tarde del miércoles, según el balance de los servicios de emergencia.

Siete cayucos con 610 personas llegaron a El Hierro desde la noche del martes hasta la tarde del miércoles, según el balance de los servicios de emergencia. Jueves 5: Dos cayucos llegaron durante la mañana a El Hierro con 293 personas a bordo, según fuentes de Salvamento Marítimo.

Dos cayucos llegaron durante la mañana a El Hierro con 293 personas a bordo, según fuentes de Salvamento Marítimo. Viernes 6: Al menos siete cayucos habían alcanzado El Hierro hasta primera hora de la tarde. Entre las embarcaciones de la madrugada había tres con más de 340 personas.

Al menos siete cayucos habían alcanzado El Hierro hasta primera hora de la tarde. Entre las embarcaciones de la madrugada había tres con más de 340 personas. Sábado 7: Un total de 797 inmigrantes llegaron a Canarias en siete embarcaciones, seis de ellas a El Hierro y una a Lanzarote. La cifra incluye un cayuco con 215 personas localizado durante la noche cerca de La Restinga.

Un total de 797 inmigrantes llegaron a Canarias en siete embarcaciones, seis de ellas a El Hierro y una a Lanzarote. La cifra incluye un cayuco con 215 personas localizado durante la noche cerca de La Restinga. Domingo 8: Salvamento Marítimo ha rescatado otros dos cayucos con 80 y 106 personas a bordo en aguas próximas a El Hierro.

El aumento se venía registrando ya en octubre, cuando 6.194 inmigrantes llegaron a Canarias en 65 embarcaciones, según los datos del Ministerio del Interior.

Canarias exige una respuesta a Sánchez

La presión sobre El Hierro ha llevado al presidente canario, Fernando Clavijo, a reclamar al Gobierno central más recursos y una respuesta coordinada. Tras hablar con él este sábado, Sánchez se comprometió a convocar para el martes 10 de noviembre una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración.

Clavijo trasladó al presidente del Gobierno la «gravedad» de la situación y el «creciente malestar» de la población de la isla. Según señaló, Canarias lleva «meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado».

La cita estará presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y contará con la asistencia de Clavijo y del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. El Ejecutivo canario ha pedido que de la reunión salga un plan con medidas concretas y plazos de ejecución. «No se puede seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava», advirtió el presidente canario, que también ha solicitado reuniones urgentes con responsables de la Unión Europea.

La consejera canaria de Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, refuerzos urgentes de Policía Nacional y Guardia Civil. «Canarias y El Hierro necesitan una respuesta urgente y efectiva del Estado. La gravedad de la situación no admite más demoras», ha subrayado.

El Cabildo pide ayuda

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, declaró el viernes la emergencia social ante una situación que, según advirtió, se había agravado en los últimos días. Sólo en los cinco días anteriores se habían registrado más de 3.000 llegadas a la isla en una treintena de cayucos, según la institución. «El Hierro no puede afrontar esto solo», sostuvo Armas, que reclamó más medios y personal para evitar que se desborden los dispositivos de atención.

«Necesitamos más recursos y más medios para evitar que el protocolo que hemos venido realizando durante estos últimos años no se desborde ni se rompa», explicó el presidente insular.

La petición afecta a Salvamento Marítimo, los servicios sanitarios, las fuerzas de seguridad y las organizaciones que participan en la primera acogida. El Cabildo reclama además protocolos para agilizar los traslados a otras islas con mayor capacidad y reforzar las instalaciones de primera atención.

El Cabildo también ha advertido de que la llegada constante de cayucos afecta a los vecinos y a los negocios de La Restinga, especialmente a la actividad pesquera y a las empresas de buceo que trabajan en el puerto.