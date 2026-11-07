Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescatan a 582 inmigrantes a bordo de seis embarcaciones en Canarias

Al menos 582 inmigrantes que viajaban en seis embarcaciones han sido rescatados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil durante este sábado en aguas del archipiélago canario. Según los últimos datos oficiales y de los servicios de emergencia del Gobierno de Canarias, unos 4.587 inmigrantes han entrado de forma irregular a territorio español en los últimos días.

Seis embarcaciones fueron rescatadas en aguas canarias entre las 00:00 y las 17:25 horas por agentes de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo. La primera embarcación reportada por el Centro de Control de Las Palmas fue una neumática con 133 inmigrantes, la cual fue localizada cerca de la isla de Lanzarote y que arribó sobre las 13:00 horas al puerto de Arrecife.

En El Hierro, la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil y de la guardamar Urania, en coordinación con el Centro de Control, han escoltado a dos cayucos que se encontraban a unos 20,3 kilómetros de La Restinga, en la isla de El Hierro. En una de las embarcaciones viajaban 44 personas y en la otra, 68. Posteriormente, han desembarcado en el puerto de La Restinga otros tres cayucos: uno con un total de 67 inmigrantes, otro con 106 y el último con 164.

Hasta el día de ayer, según los datos ofrecidos por el Gobierno de Canarias, han desembarcado en sus costas un total de 4.587 inmigrantes a bordo de 49 embarcaciones en los primeros seis días de noviembre de 2026.

La consejera de Presidencia de Canarias, Nieves Lady Barreto, el pasado viernes solicitó al Ministerio del Interior que despliegue de forma inmediata «refuerzos extraordinarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil» ante la ola migratoria que está sufriendo la comunidad autónoma.

El Hierro es la isla que más se ha visto afectada por la llegada de inmigrantes, ya que ha recibido cerca de 30 embarcaciones en las que viajaban al menos unos 3.900 inmigrantes, entre ellos 300 menores. Mientras tanto, Lanzarote se posiciona como el segundo punto de llegada, registrando más de 470 personas que han sido rescatadas por los servicios de Salvamento Marítimo. Por último, las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera cierran el cómputo de desembarcos.

La semana pasada las llegadas ya superaban el 86% de los inmigrantes llegados a las islas en comparación con el primer semestre del año, cuando se registró la entrada de 3.708 personas entre enero y junio.