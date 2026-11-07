La Guardia Civil frena a seis inmigrantes de la invasión de Ceuta que intentaban llegar a la Península en kayak

Seis inmigrantes marroquíes han intentado cruzar el Estrecho de Gibraltar desde Ceuta a bordo de tres kayaks. Los agentes de la Guardia Civil los han interceptado este sábado en el mar cuando se dirigían hacia las costas de Cádiz, según fuentes policiales.

Los seis, todos mayores de edad, entraron en Ceuta durante la invasión de los días 30 y 31 de julio. El Servicio Marítimo advirtió primero su presencia en las inmediaciones de la costa norte de la ciudad autónoma y después localizó los kayaks, en los que viajaban dos personas por embarcación.

El intento se ha producido horas después de otro caso similar en la misma zona de la ciudad. Una pequeña embarcación con ocho personas a bordo volcó de madrugada cerca de Calamocarro, antes de emprender el cruce del Estrecho. Seis de sus ocupantes tuvieron que ser rescatados.

La sucesión de salidas desde Ceuta ha llevado a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a reclamar más agentes y embarcaciones para el Servicio Marítimo. La organización advierte de que estas travesías, realizadas en kayaks y barcas rudimentarias, son extremadamente peligrosas.

Vuelca una embarcación

El accidente de la madrugada se produjo en aguas de la bahía norte de Ceuta. La embarcación acababa de salir del litoral cuando volcó porque, según fuentes policiales, no estaba preparada para soportar el peso de sus ocho ocupantes.

La proximidad de la costa y la intervención del Servicio Marítimo permitieron que todos alcanzaran tierra. Todos permanecían en Ceuta desde la entrada masiva de finales de julio, cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos por la zona fronteriza de El Tarajal.

Más agentes para vigilar la costa

La AUGC ha pedido que no se retiren los refuerzos desplegados en Ceuta y que se incremente de forma estable la plantilla con al menos 200 guardias civiles más. También reclama medios adecuados para el Servicio Marítimo y los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS).

La organización recuerda que son los agentes quienes rastrean la costa y recuperan los cuerpos y sostiene que esa labor no puede mantenerse indefinidamente con la plantilla y los medios actuales.