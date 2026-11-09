El Ibex abre plano pese a que el petróleo sigue cayendo tras la desescalada de Trump en Irán

Mientras crece el rumor de una posible negociación entre los EE.UU. e Irán para tratar de poner fin a una guerra que ya va para los nueve meses, los mercados reaccionan con cautela. Pese a que la cotización del barril de crudo Brent -el de referencia en Europa- cae alrededor de un 1,70% durante la mañana de este lunes, hecho que lo afianza por debajo de los 100 dólares (actualmente cotiza en 96), el Ibex 35 ha arrancado el día prácticamente plano.

En una jornada singular porque es festivo en Madrid (por la festividad de la Virgen de la Almudena), el selectivo español se anota apenas una caída del 0,02% que lo sitúa en los 19.364 puntos, a medio camino de su nuevo umbral de referencia.

En este contexto, los valores que más subían en los primeros minutos de este lunes eran los de IAG (+1,30%) -la compañía presentó unos resultados convincentes el pasado viernes, a pesar del aumento del precio del combustible-, Banco Sabadell (+0,89%), Cellnex (+0,79%), Unicaja (+0,51%) y Grifols (+0,58%). Del lado contrario, caían Acciona Energía (-0,90%), Telefónica (-0,35%), Solaria (-0,50%), Banco Santander (-0,47%), Merlin (-0,43%) y Repsol (-0,43%); en el caso de esta última, cabe relacionar el leve descenso con la cotización del petróleo, dado que las energéticas reaccionan de manera inversa ante los vaivenes de las materias primas.

Como ya se ha avanzado, la clave de la jornada está en Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS que el malestar ciudadano con la intervención militar es una de las razones que explican la debacle republicana en las elecciones legislativas celebradas el pasado martes.

De hecho, en las últimas horas el inquilino de la Casa Blanca ha abierto la puerta a reducir los decibelios de la guerra mientras duren las negociaciones que asegura mantener con Teherán.

En este contexto, esta mañana el mercado bursátil de Londres avanzaba un 0,22%; París, un 0,02%; Fráncfort, un 0,37%; y Milán, un 0,60%. Como ya se ha avanzado, el barril de Brent cae, y también el West Texas Intermediate (WTI), que se situaba en los 90,10 dólares (un 0,81% menos) en los primeros compases de la jornada.