Los expertos tienen una respuesta sobre los baños públicos: qué riesgo corres al sentarte en un váter que utilizan otras personas

Entrar en un baño público y dudar antes de sentarse es una escena muy habitual. Muchas personas cubren la taza con papel, otras prefieren no tocarla y se quedan en cuclillas, convencidas de que así evitan contagiarse de algo. Pero ¿qué riesgo real se corre al sentarse en un váter que utilizan otras personas? Los expertos tienen la respuesta, y es más tranquilizadora de lo que muchos creen, aunque con algunos matices importantes.

¿Es peligroso sentarse en un váter público?

La respuesta corta es que el riesgo es muy bajo. Como explicó en The Conversation Primrose Freestone, profesora titular de Microbiología Clínica en la Universidad de Leicester (Reino Unido), las probabilidades de desarrollar una infección por sentarse en la taza son muy escasas. El motivo es que la mayoría de las enfermedades intestinales se transmiten de la mano a la boca, cuando las bacterias de origen fecal llegan a las manos, a la comida o a superficies que después tocamos, según recoge Maldita Ciencia.

Al sentarnos, nuestra piel entra en contacto con los microorganismos que hayan dejado los usuarios anteriores, pero la piel sana actúa como una barrera eficaz. El riesgo solo aumenta en casos concretos, por ejemplo, si tenemos heridas o lesiones en la piel que entren en contacto con la superficie. Eso sí, las revisiones científicas indican que en los baños públicos suele haber más diversidad de microbios que en los domésticos, por lo que la limpieza y la ventilación del lugar marcan la diferencia.

El verdadero riesgo está en las manos

Donde sí conviene extremar las precauciones es en las manos. Los pomos de las puertas, los pestillos, el botón de la cisterna o los grifos son superficies que tocan muchas personas y en las que pueden quedar restos de bacterias. Si después nos llevamos las manos a la boca o a la cara sin lavarlas, el riesgo de contagio es mucho mayor que el de sentarse en la taza. Por eso, los expertos insisten en que el gesto más importante al salir de un baño público es lavarse bien las manos con agua y jabón.

Por qué hay que bajar la tapa antes de tirar de la cadena

Otro riesgo menos conocido aparece al tirar de la cadena. Un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos), publicado en 2022 en la revista Scientific Reports, utilizó láseres y cámaras de alta velocidad para mostrar que, al descargar un inodoro sin tapa, se forma una nube de diminutas gotas invisibles que salen disparadas a unos 2 metros por segundo y alcanzan 1,5 metros de altura en 8 segundos. Estas partículas pueden transportar microorganismos como E. coli o el norovirus y permanecer suspendidas en el aire durante varios minutos.

Por eso, siempre que el váter tenga tapa, lo recomendable es bajarla antes de tirar de la cadena y salir del cubículo poco después. En los baños públicos que no la tienen, conviene alejarse en cuanto se acciona la cisterna.

El error de ponerse en cuclillas

Para evitar tocar el asiento, mucha gente opta por quedarse en el aire, «levitando» sobre la taza. Sin embargo, los especialistas advierten de que esta postura no es una buena idea. Al ponerse en cuclillas, los músculos del suelo pélvico se tensan demasiado, lo que dificulta el flujo de la orina y obliga a empujar. Hacerlo de forma habitual puede, con el tiempo, favorecer problemas urinarios, como la disfunción del suelo pélvico o incluso infecciones, según ha advertido la Universidad Estatal de Ohio.

Si el váter está visiblemente limpio, sentarse no supone un problema. Y si te da reparo, puedes cubrir el asiento con papel o limpiarlo antes. Lo que nunca debe faltar es el gesto que de verdad protege: bajar la tapa al tirar de la cadena y lavarse bien las manos al salir.