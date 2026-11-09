Está confirmado por la Seguridad Social: se permite cobrar el IMV y el incentivo de 6.000 euros mientras sigues trabajando

Encontrar un trabajo cuando se está cobrando el Ingreso Mínimo Vital no implica perder automáticamente la prestación. De hecho, se puede seguir trabajando y mantener el IMV aunque para ello se deben seguir cumpliendo los requisitos, algo especialmente importante para quienes consiguen un empleo después de haber estado durante un tiempo dependiendo de esta ayuda. Además, desde marzo de 2026 se ha simplificado el incentivo al empleo que ya existía anteriormente.

La cifra que aparece en este caso es de 6.000 euros, aunque no hablamos de un cheque ni de una nueva ayuda que ingrese la Seguridad Social, sino que se tarta de la cantidad del aumento anual de los ingresos procedentes del trabajo que puede dejarse fuera cuando se revisa el IMV. De este modo, una persona puede empezar a trabajar, ganar más que el año anterior y que una parte de esos nuevos ingresos no reduzca directamente la prestación.

Se puede cobrar el IMV aunque encuentres trabajo

El Ingreso Mínimo Vital es compatible con las rentas del trabajo dentro de las condiciones previstas por la Seguridad Social. Esto afecta tanto a quien consigue un empleo por cuenta ajena como a quien comienza una actividad por cuenta propia. Por tanto, empezar a trabajar no hace que al día siguiente desaparezca necesariamente el ingreso que se venía cobrando. La Seguridad Social revisará posteriormente la situación económica y calculará de nuevo la cuantía que corresponde teniendo en cuenta los ingresos de la persona o de toda la unidad de convivencia.

Aquí entra precisamente el incentivo al empleo. Su finalidad es que todo el dinero adicional conseguido trabajando no se descuente inmediatamente de la prestación y que aceptar un empleo permita mejorar los ingresos disponibles del hogar. El sistema ya existía desde 2023, aunque el Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo, cambió su funcionamiento y simplificó el cálculo. La reforma entró en vigor en marzo y afecta a las revisiones del IMV realizadas con las nuevas reglas. Eso sí, seguir trabajando y cobrando la prestación dependerá en cada caso de las rentas finales y del resto de requisitos que dieron derecho al IMV.

Cómo funciona el incentivo de los 6.000 euros

La primera parte del cálculo es bastante fácil de entender. Si una persona que ya cobra el IMV aumenta sus ingresos laborales respecto al ejercicio anterior, los primeros 6.000 euros de ese incremento quedan excluidos. Imaginemos que alguien que recibe la prestación comienza a trabajar y, durante el año, sus ingresos aumentan en 5.000 euros respecto al ejercicio anterior. Esos 5.000 euros no se computarían a través de este incentivo cuando llegue la revisión correspondiente.

¿Y qué ocurre si gana más? En ese caso tampoco se cuenta necesariamente todo el exceso. Una vez superados los primeros 6.000 euros, queda fuera también el 50% de la cantidad restante. Por ejemplo, con un incremento anual de 8.000 euros, se excluirían primero 6.000. Quedarían otros 2.000 y de ellos tampoco se computaría el 50%, es decir, otros 1.000 euros. El resto sí se tendría en cuenta para calcular nuevamente el IMV. En determinados hogares con complementos por discapacidad o monoparentalidad, ese porcentaje sobre la cantidad que supera los 6.000 euros aumenta hasta el 55%.

No tienes que pedir los 6.000 euros a la Seguridad Social

Otra cuestión que puede generar dudas es cómo se solicita. En realidad, quien ya cobra el IMV no tiene que presentar una solicitud independiente para acceder al incentivo. La Seguridad Social lo aplica de oficio cuando hace la revisión anual y comprueba que se cumplen las condiciones. Para hacerlo compara el incremento de los ingresos laborales respecto al ejercicio anterior.

Esto significa también que el efecto no se calcula necesariamente en el mismo momento en el que una persona firma un contrato de trabajo. Los ingresos conseguidos durante 2026, por ejemplo, podrán tenerse en cuenta en la revisión correspondiente de 2027. La Seguridad Social dispone además de un simulador del incentivo al empleo, de modo que con esta herramienta es posible introducir información sobre los ingresos y la composición del hogar para obtener una estimación de qué parte del incremento podría quedar fuera del cálculo. El hecho de que el incentivo se aplique de oficio tampoco elimina las obligaciones habituales de quienes cobran el IMV. Los cambios personales, familiares o económicos que deban comunicarse tendrán que seguir notificándose cuando corresponda.

Por último, el nombre y, sobre todo, la cantidad pueden llevar a pensar que existe un pago adicional de hasta 6.000 euros para las personas que encuentran trabajo mientras cobran el IMV, pero nadie recibe esos 6.000 euros de la Seguridad Social. Tampoco se añaden a las mensualidades que ya se están cobrando. Se trata de una cantidad que forma parte de los nuevos ingresos obtenidos trabajando y que, al realizar determinados cálculos, no se computa. De este modo, para quienes ya cobran esta prestación, la principal novedad está precisamente en que empezar a trabajar o conseguir unos ingresos laborales mayores no hace desaparecer automáticamente el IMV y los primeros 6.000 euros de ese incremento anual pueden quedar fuera de la revisión gracias al incentivo al empleo.