Ya está en vigor: los jóvenes que siguen viviendo con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital y está confirmado por la Seguridad Social

Los jóvenes que vivan con sus padres podrán recibir en España el Ingreso Mínimo Vital siempre que cumplan una serie de requisitos que establece la Seguridad Social. Los jóvenes de entre 18 años y 22 años también podrán recibir esta ayuda, que está destinada a las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los jóvenes que pueden ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en España.

El Ingreso Mínimo Vital se regula en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo describe como una «prestación económica que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social y que está destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los ciudadanos, así como dotar de una especial protección a ciertos colectivos, como a la infancia y a las personas con discapacidad». «Su objetivo es mejorar las oportunidades de las personas en su inserción social y laboral», especifican desde la Administración.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) llegó en agosto a 893.820 hogares en los que viven 2.725.899 personas, siendo la cuantía media de la prestación de 502,8 euros al mes por hogar. En el último mes se han destinado 474,7 millones de euros en un mes de agosto donde se acreditaron 128.915 prestaciones activas más de las que había hace un año. En la actualidad, 1.103.781 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 40,5% del total.

Los jóvenes podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital

Además de niños y adultos que conformen una unidad familiar con menores a cargo, el Ingreso Mínimo Vital también está destinado a los jóvenes e incluso a los que tengan entre 23 y 30 años y convivan con sus padres en la misma unidad familiar. Para ello tendrán que cumplir una serie de requisitos que la Seguridad Social establece en sus canales oficiales.

Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital también se podrá entregar a los jóvenes de «entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas». También podrán acceder al IMV los jóvenes que tengan al menos 23 años, que compartan domicilio con una unidad de convivencia y no se integren en ella. Para ello tendrán que cumplir con estos requisitos:

No estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.

No estén unidas a otra persona como pareja de hecho.

No formen parte de otra unidad de convivencia.

La Seguridad Social también indica que, para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital viviendo con los padres, estos jóvenes de entre 23 y 29 años tendrán que haber vivido de forma independiente, legal y efectiva en España durante al menos dos años anteriores a la solicitud.

«Si se trata de personas mayores de 30 años, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores», indica la Seguridad Social sobre los jóvenes que podrán recibir el Ingreso Mínimo Vital. Para ello tendrán que cumplir estos requisitos:

Demostrar que durante los 12 meses anteriores el solicitante ha vivido en una casa diferente a la de sus padres.

Vulnerabilidad económica.

Obligación de hacer la declaración de la renta.

Independientemente de la edad, para acceder al Ingreso Mínimo Vital habrá que cumplir el requisito mínimo e imprescindible: poder acreditar una situación de vulnerabilidad económica.