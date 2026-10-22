Confirmado por la Justicia: una mujer obligada a devolver 16.365 euros de una prestación que cobró mientras esperaba que le dieran el IMV

Una mujer tendrá que devolver los 16.365,93 euros que en su día percibió como salario social básico en Asturias y que cobró mientras esperaba una resolución para recibir el Ingreso Mínimo Vital. Ahora la Justicia ha obligado a devolver la cantidad íntegra recibida por la prestación económica que recibió en su día en esta comunidad autónoma por declararla compatible con el IMV… aunque el reconocimiento de la ayuda estatal llegara después y lo recibiera con efectos retroactivos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la mujer a la que tendrán que entregar más de 16.000 euros a la Administración asturiana.

La protagonista de esta historia es una mujer de Asturias que en su día solicitó a la administración autonómica el llamado Salario Social Básico, que es una prestación económica de carácter mensual que se entrega a las personas que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado aceptaron esa solicitud y entregaron unas cantidades a esta beneficiaria que durante este lapso de tiempo también había solicitado el Ingreso Mínimo Vital a la Administración. Y este fue su error, según la justicia.

Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ordenado que esta mujer tendrá que devolver 16.365,93 euros de Salario Social Básico, que comenzó a recibir en 2015, que recibió mientras esperaba una resolución favorable del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que solicitó en junio de 2020 y que le fue entregada en el año 2023 con carácter retroactivo después de una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ahora, este mismo órgano ha confirmado en una sentencia la incompatibilidad de ambas prestaciones durante todo el periodo, aunque la confirmación y el pago se hicieran con carácter retroactivo.

La Justicia ordena devolver la pensión

Después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social abonara a esta mujer 20.147,99 euros correspondientes al periodo desde la fecha de la solicitud (2020) hasta 2023, las autoridades del Principado revisaron su situación con respecto al Salario Social Básico que estuvo cobrando mientras esperaba la resolución de la Seguridad Social con el Ingreso Mínimo Vital.

Según informa Libre Mercado, las autoridades autonómicas emitieron una resolución en febrero de 2024 para extinguir la ayuda con efectos del 1 de enero de 2021, reclamando a la beneficiaria 16.365,93 euros por las cantidades consideradas indebidamente percibidas. Lógicamente, este caso acabó en los tribunales, ya que esta mujer recurrió esta decisión al Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo, que desestimó su demanda, y lo mismo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

¿El motivo? El TSJ de Asturias en la sentencia 01128/2026 publicada el 23 de junio de 2026 deja constancia de que recibir ambas ayudas era incompatible tras haberse abonado a la mujer el IMC con carácter retroactivo por un periodo en el que coincidía con esta prestación económica de carácter autonómico. La beneficiaria alegó que esto se debió a las demoras administrativas y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo rechazó al considerar que no se ha acreditado un retraso injustificado imputable a la Administración autonómica. El TSJ pone de manifiesto que el Salario Social Básico que entrega la Consejería de Bienestar Social y Vivienda tiene un carácter subsidiario con respecto a otras prestaciones y que el Ingreso Mínimo Vital debe computarse como un recurso económico.