Ya es oficial: quienes vivan de alquiler en una habitación de un piso compartido podrán cobrar hasta 730 euros del Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación o ayuda dirigida a aquellas personas vulnerables que apenas llegan a final de mes. Al menos así es como muchos lo entienden, pero lo cierto es que sus requisitos hacen que sea una ayuda que pueden solicitar aquellos que están trabajando, o también quienes viven de alquiler y comparten piso con otras personas. Es decir, que tener una nómina o no poder vivir en una vivienda de alquiler no supone, por sí mismo, quedar fuera del IMV.

De hecho, este último caso puede generar bastantes dudas. Una persona que alquila una habitación puede estar empadronada en el mismo domicilio que otros tres o cuatro inquilinos y pensar que la Seguridad Social tendrá en cuenta los ingresos de todos ellos. Sin embargo, compartir techo no significa necesariamente formar una unidad de convivencia. La relación que exista entre quienes viven en la casa es determinante a la hora de estudiar la solicitud. Esto permite que, cumpliendo el resto de requisitos, quien vive de alquiler en una habitación de un piso compartido pueda acceder al Ingreso Mínimo Vital como beneficiario individual. Y en 2026, la renta garantizada para una persona sola está fijada en 733,60 euros mensuales, aunque la cantidad final dependerá, entre otras cuestiones, de los ingresos computables del solicitante.

Quienes comparten piso pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital

Éste es uno de los puntos que pueden llevar a muchas personas a descartar la prestación antes incluso de solicitarla. La Ley del Ingreso Mínimo Vital establece qué personas integran una unidad de convivencia y no se limita a comprobar quién aparece empadronado en una misma dirección. Cuando varias personas viven juntas pero no existen entre ellas los vínculos previstos legalmente, pueden darse situaciones en las que una de ellas acceda al IMV de forma independiente si cumple los demás requisitos.

La normativa contempla expresamente el supuesto de personas que comparten domicilio sin mantener esos vínculos. Además, cuando una persona utiliza de manera exclusiva una zona determinada de una vivienda y puede acreditarlo mediante un título jurídico, esa parte puede tener la consideración de domicilio a efectos de la prestación. Esta previsión resulta particularmente relevante para quienes tienen alquilada una habitación mediante contrato y comparten cocina, baño u otras zonas comunes con el resto de residentes.

Esto tampoco significa que baste con decir que los compañeros de piso son desconocidos. La Seguridad Social puede exigir que se acredite la situación y la normativa contempla la intervención de los servicios sociales en determinados supuestos. El solicitante tendrá que demostrar que reúne las condiciones del IMV, exactamente igual que cualquier otra persona que pide la prestación.

El empadronamiento y el contrato de la habitación son importantes

El padrón permite acreditar dónde reside una persona y cobra especial importancia cuando varias personas aparecen registradas en una misma vivienda. Estar empadronado junto a otros inquilinos no implica automáticamente que sus ingresos vayan a sumarse como si todos pertenecieran a una misma familia. Lo relevante es determinar qué relación existe entre ellos y cómo encaja esa convivencia en los supuestos previstos por la Ley 19/2021.

En estos casos, disponer de documentación que refleje la situación real puede resultar fundamental. Si existe un contrato de alquiler de la habitación a nombre del solicitante, éste permite acreditar jurídicamente el uso de ese espacio. La Administración puede solicitar además otros documentos para comprobar la inexistencia de los vínculos que darían lugar a una unidad de convivencia conjunta y, cuando corresponda legalmente, un certificado expedido por los servicios sociales. Por ello, una persona que esté pensando en pedir el IMV no debería limitarse a comprobar el nivel de ingresos. Antes de presentar la solicitud conviene reunir la documentación que permita explicar con claridad quién vive en el domicilio y en qué condiciones. Compartir dirección con otras personas puede hacer necesarias comprobaciones adicionales, pero no supone por sí mismo quedar fuera de la prestación.

Hasta 733,60 euros de IMV para un beneficiario individual

La renta garantizada para un beneficiario individual en 2026 es de 733,60 euros al mes, equivalentes a 8.803,20 euros anuales. La cifra sirve para calcular la prestación, pero no debe confundirse con una ayuda fija de esa cantidad. Para determinar cuánto corresponde, se tienen en cuenta los ingresos computables del beneficiario y se calcula la diferencia respecto a la renta garantizada que tenga asignada.

Así, una persona reconocida como beneficiaria individual que carezca de ingresos computables podría alcanzar esa referencia, mientras que otra que ya perciba determinadas rentas recibiría una cantidad inferior. También deben cumplirse los restantes requisitos económicos y personales, incluidos los límites de patrimonio y las condiciones relativas a la residencia legal y efectiva en España.

Lo importante para quienes viven de alquiler en una habitación es que compartir piso no supone una exclusión automática del Ingreso Mínimo Vital. La Seguridad Social deberá estudiar las circunstancias del solicitante y comprobar que cumple las condiciones exigidas. Por tanto, quienes atraviesen una situación de vulnerabilidad económica no deberían renunciar de entrada a solicitarlo únicamente porque en el padrón aparezcan otras personas viviendo en la misma dirección.