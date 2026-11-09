Dos detenidos en Sevilla por amenazar de muerte y apuntar con una pistola simulada a dos guardias civiles

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos en Lora del Río (Sevilla) después de que amenazaran de muerte a dos agentes y uno de ellos llegara a apuntarles con una pistola durante una intervención policial. Los hechos, que provocaron momentos de extrema tensión, han desembocado en una operación en la que se han intervenido distintas armas prohibidas y numerosos objetos de procedencia sospechosa. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión por orden judicial.

Los acontecimientos se produjeron de madrugada, cuando dos agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Lora del Río acudieron a un domicilio del municipio sevillano en el transcurso de una actuación policial. Fue entonces cuando dos individuos salieron del inmueble y comenzaron a proferir graves amenazas contra los funcionarios.

La situación se agravó cuando uno de los implicados exhibió un arma corta y llegó a encañonar a los guardias civiles. Según ha informado este lunes la Comandancia de Sevilla, el incidente generó una considerable alteración del orden público y obligó a iniciar una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Tras estos hechos, los investigadores pusieron en marcha distintas diligencias encaminadas a localizar tanto a los sospechosos como al arma utilizada durante el enfrentamiento. Las pesquisas permitieron organizar un dispositivo policial en Lora del Río que culminó con dos entradas y registros domiciliarios.

Durante estas actuaciones, los agentes localizaron una pistola cuya apariencia y características eran similares a las de un arma de fuego real. También intervinieron diferentes armas prohibidas, entre ellas puños americanos y cuchillos de fabricación artesanal.

El material incautado incluía, además, varias catanas y numerosos efectos cuya procedencia continúa siendo objeto de investigación. La Guardia Civil sospecha que algunos de estos objetos podrían haber sido sustraídos, por lo que las diligencias permanecen abiertas para determinar su origen.

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil

La operación contó con la participación de distintas unidades especializadas del Instituto Armado. Entre ellas se encontraban efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR), agentes del Puesto Principal de Lora del Río y componentes del Equipo Territorial de Policía Judicial.

Asimismo, intervinieron especialistas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que emplearon perros adiestrados en la detección de armas para colaborar en los registros practicados en los inmuebles. El despliegue permitió finalmente detener a los dos responsables de las amenazas y ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

Tras analizar las actuaciones policiales, el juez decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos, mientras que la Guardia Civil no ha precisado las medidas judiciales adoptadas respecto al segundo arrestado. La investigación también ha permitido retirar de los domicilios registrados diversas armas potencialmente peligrosas, además de abrir una línea de investigación sobre los efectos intervenidos, cuya procedencia todavía no ha podido determinarse.