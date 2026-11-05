La Guardia Civil detiene a un vecino de Lebrija que almacenaba en su vivienda objetos procedentes de robos

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Lebrija (Sevilla) como autor de un delito de receptación después de localizar en su vivienda y en un garaje anexo una gran cantidad de objetos procedentes de robos cometidos en distintos domicilios de la localidad durante los últimos meses. Los agentes sospechan que el inmueble era utilizado como almacén para guardar los efectos sustraídos.

La investigación comenzó después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de un incremento de las denuncias por robos en el interior de varias viviendas de Lebrija. A partir de entonces, el Área de Investigación del Puesto Principal de la localidad puso en marcha distintas pesquisas para esclarecer los hechos y analizar los indicios recopilados.

Durante las actuaciones, los investigadores consiguieron esclarecer varios delitos y obtuvieron nuevas evidencias que apuntaban a la posible utilización de un inmueble como punto de almacenamiento de los objetos robados. Las sospechas se centraron en una vivienda cuyo propietario ha terminado siendo detenido en el marco de la operación.

Para comprobar la actividad que se desarrollaba en el domicilio, los agentes establecieron un dispositivo permanente de vigilancia. A través de este seguimiento observaron que, en fechas próximas a los robos denunciados en viviendas, se producía un tránsito continuado de personas que acudían al inmueble portando diferentes objetos.

Los investigadores consideraron que estos movimientos podían guardar relación con los hechos delictivos que se estaban produciendo en el municipio, por lo que continuaron recopilando información hasta reunir los indicios necesarios para solicitar la correspondiente autorización judicial.

Una vez obtenida, la Guardia Civil llevó a cabo una entrada y registro tanto en la vivienda como en un garaje anexo. El operativo contó con la colaboración de la Policía Local de Lebrija y permitió localizar numerosos efectos cuyo origen no había podido justificarse.

Tras analizar los objetos intervenidos, los agentes comprobaron que procedían de robos perpetrados en el interior de diferentes viviendas de la localidad durante los últimos meses. El hallazgo permitió avanzar en el esclarecimiento de los delitos y recuperar una importante cantidad de efectos sustraídos.

Como resultado de la investigación, el propietario del inmueble fue detenido como responsable de un delito de receptación y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil ha confirmado que gran parte de los objetos recuperados ya han podido ser devueltos a sus legítimos propietarios. Sin embargo, todavía permanece bajo custodia del Puesto Principal de Lebrija otra parte del material intervenido, pendiente de que pueda ser identificado por las personas afectadas.

Por este motivo, el instituto armado ha hecho un llamamiento a los vecinos que hayan sufrido algún robo en Lebrija e incluso en localidades cercanas para que se pongan en contacto con los agentes y puedan reconocer posibles pertenencias entre los efectos recuperados. El objetivo es facilitar la identificación de los objetos y conseguir que regresen a sus propietarios.