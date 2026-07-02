Lebrija (Sevilla) pierde una subvención de más de 360.000 euros por la dejadez de su alcalde socialista

El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) se enfrenta a la pérdida de una subvención de 364.479 euros concedida por la Junta de Andalucía para la implantación del servicio de recogida separada de biorresiduos. Esto ocurre después de que el proyecto no se ejecutara dentro de los plazos fijados en la resolución de la ayuda. La cronología del expediente refleja que el contrato para adquirir un camión de recogida de basura y sus respectivos contenedores marrones continuaba en tramitación cuando el plazo máximo ya había expirado, lo que ha desatado las críticas por la gestión del Gobierno municipal del PSOE.

La ayuda, financiada con fondos europeos Next Generation, cubría el 90% de un proyecto valorado en 404.977 euros destinado a la compra de un camión de basura, nuevos contenedores para la recogida de materia orgánica y una campaña de concienciación ciudadana. Sin embargo, la resolución de concesión fijaba el 30 de noviembre de 2025 como fecha límite para la ejecución del proyecto, mientras que el procedimiento de contratación municipal mantuvo abierto el plazo para presentar ofertas hasta el 26 de diciembre de 2025. La adjudicación definitiva no llegó hasta el 26 de marzo de 2026 y fue publicada el pasado 8 de abril.

Esta diferencia entre los plazos de la subvención y la tramitación administrativa ha puesto en cuestión si el Ayuntamiento podrá conservar íntegramente la ayuda concedida por la Junta.

El coordinador de Vox en Lebrija, Antonio Jiménez, sostiene que estos datos «generan serias dudas» sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas y reclama al alcalde que explique si la subvención ha sido correctamente justificada o si existe riesgo de que el Consistorio tenga que asumir con fondos propios el coste del proyecto. «Si el proyecto debía estar ejecutado antes del 30 de noviembre, resulta difícil entender cómo podía cumplirse la subvención cuando el contrato seguía abierto casi un mes después y no fue adjudicado hasta marzo de 2026», afirma Jiménez.

De igual forma, Antonio Jiménez exige que el Gobierno socialista aclare si la Junta ha requerido alguna documentación adicional, si la ayuda continúa garantizada o si parte de los 364.479 euros concedidos ya se han perdido como consecuencia del retraso administrativo. «Estamos hablando de dinero público y de una inversión necesaria para mejorar la recogida de residuos en Lebrija», ha señalado Jiménez.

«Los vecinos tienen derecho a saber si esta ayuda sigue garantizada o si puede perderse por una mala gestión del Gobierno local», señala el dirigente de Vox, que acusa al Ejecutivo municipal de actuar con «dejadez e incompetencia». Por el momento, el Ayuntamiento de Lebrija no ha informado públicamente sobre el estado de la subvención ni sobre si la Junta de Andalucía ha aceptado la justificación del proyecto o ha iniciado algún procedimiento relacionado con un posible incumplimiento de los plazos establecidos.