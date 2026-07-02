El PSOE vuelve a manchar el honor que la Guardia Civil tiene como divisa 31 años después del escándalo de Luis Roldán. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado este jueves a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, en el caso de las cloacas del PSOE, por prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.

Mercedes González se convierte así en el primer máximo jefe de la Benemérita imputado en el ejercicio del cargo. Tras este escándalo, los guardias civiles han pedido la inmediata dimisión de la directora y el cese del DAO. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que seguirán en el cargo. Marlaska ratifica su confianza en ellos.

El socialista Luis Roldán fue el primer civil que ocupó el cargo de director en este Cuerpo. Un cargo que ostentó entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. En 1993 estalló el caso Roldán, uno de los mayores escándalos de corrupción de la España democrática, por el que fue condenado a 31 años de prisión por cinco delitos: malversación, estafa, cohecho, delito contra Hacienda y falsedad documental.

Este ex director de la Guardia Civil se apropió de más de 1.700 millones de pesetas (unos 10,8 millones de euros) de fondos reservados y comisiones ilegales durante su mandato. En 1993 fue destituido como director de la Guardia Civil ante las sospechas que había sobre su abultado patrimonio. Entonces, ante su próxima imputación protagonizó una rocambolesca fuga, como posteriormente hizo el ex presidente catalán Carlos Puigdemont para huir de la Justicia por el caso procés.

En abril de 1994, Roldán huyó a Oporto y de allí a París. Y se estuvo disfrazando para evitar ser reconocido. Finalmente, fue detenido en 1995, en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia), y se decretó su ingreso en prisión. Aunque fue condenado a 31 años, sólo cumplió 15, los cinco últimos en régimen abierto. En febrero de 2010 salió definitivamente de la cárcel. En marzo de 2021 falleció, a los 78 años, en Zaragoza, como consecuencia del cáncer que padecía.

Cuando se fugó Roldán, el entonces ministro del Interior, Antoni Asunción, dimitió. Apenas llevaba cinco meses en el cargo durante el último gobierno de Felipe González. Al día siguiente de la fuga, presentó su dimisión para asumir sus «responsabilidades políticas» .

Proteger los intereses de Sánchez

En el caso cloacas, Pedraz investiga una presunta trama liderada por ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera socialista Leire Díaz que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Esta trama tenía como fin «proteger los intereses del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, según ha demostrado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente informe policial incorporado al sumario del caso.

El magistrado Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigados a la directora de la Guardia Civil y al DAO el próximo 16 de julio. Da este paso tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular unificada.

El juez indica en la resolución que no procede, de momento, citar como investigado al anterior director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, en la medida que la conducta descrita respecto de él per se no integra ningún tipo penal.

Pedraz acepta la práctica de otras diligencias solicitadas por la Fiscalía, como requerir al PSOE que identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo en las fechas en las que manifestó que era asesor jurídico de esta formación, de octubre de 2024 a junio de 2055. Tendrá que indicar el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó.

Los guardias civiles exigen su dimisión

«Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna», ha subrayado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, exigiendo la dimisión de la directora de la Guardia Civil y el cese del DAO.

La instrucción examina, entre otros hechos, las reuniones mantenidas entre la directora general y Leire Díez, en una de las cuales se habría solicitado la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo, así como las instrucciones trasladadas a mandos de la UCO para que «se pusieran de perfil» y evitaran ser proactivos en investigaciones con afectación política.

La AUGC denuncia que esta situación es insostenible. «Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional», recuerda la asociación mayoritaria de guardias civiles, destacando que «no cabe un doble rasero para la cúpula».

«La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes», sentencia.

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