Marlaska mantiene su confianza en Mercedes González pese a su imputación en las cloacas del PSOE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ratificado su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tras haber sido ambos imputados por sus vínculos con la cloaca del PSOE.

Fuentes del Ministerio del Interior han asegurado que «seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera».

A González, que mantuvo más de un encuentro con la fontanera socialista Leire Díez, el juez le atribuye delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia, en relación con las maniobras de la ex militante del PSOE para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno.

Mercedes González se veía con Leire Díez

Por otro lado, el ministro del Interior admitió este miércoles en el Senado que tuvo conocimiento de que la directora de la Guardia Civil se veía con la entonces fontanera socialista Leire Díez tras la reunión que mantuvieron ambas el 2 de abril de 2025.

El ministro esgrimió que fue la propia directora quien le dio cuenta de esa reunión tras producirse, si bien subrayó que no era capaz de recordar si González le dijo que se había reunido con una «militante socialista» o le dio el «nombre de Leire».

AUGC exige la dimisión de González

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido la «inmediata dimisión» de Mercedes González y el cese del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, tras la confirmación de que ambos están citados como investigados en la trama vinculada a Leire Díez.

«La gravedad de este paso queda subrayada por un hecho determinante: la petición de imputación no procede únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción», reza el comunicado de la asociación.

«La situación es insostenible. Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional. No cabe un doble rasero para la cúpula. La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes», matizan.

De igual manera, AUGC ha recordado que denunciaron estos hechos en junio de 2025, acudiendo a los tribunales «cuando otros callaban».