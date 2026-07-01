El juez cita como testigo a la mano derecha de García Ortiz que se reunió en la Fiscalía General con Leire Díez

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha acordado citar como testigo a Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz cuando este ocupaba el cargo de fiscal general del Estado, y a Beatriz López, que también formaba parte de la Fiscalía. Ambos se reunieron con Leire Díez, ex militante del PSOE y conocida como la fontanera de la formación socialista, motivo por el cual Pedraz les ha citado a testificar en relación con la causa sobre las presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales en favor del Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez ha comunicado la citación en una providencia en la que llama a testificar a Diego Villafañe a las 10:00 horas y a Beatriz López inmediatamente después, a las 10:30 horas. Asimismo, decide postergar la decisión de citar a Álvaro García Ortiz al momento en que «se conozca el resultado de las anteriores testificales».

Tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con Leire Díez, quien entonces fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo. Tanto el abogado, como Díez y Cerdán, están imputados en este caso, que indaga en maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno.

Las acusaciones populares del denominado caso Leire Díez solicitaron este martes al magistrado que declare como testigo el ex fiscal general del Estado, así como Villafañe y López. En ese escrito, estas adujeron que «la información facilitada» por la Fiscalía «se limita a una descripción genérica de dichas reuniones, sin detallar con precisión el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la eventual aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, ni las razones por las que no se promovió actuación ulterior alguna».

«La declaración testifical de Villafañe –entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica– se revela imprescindible para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas, así como para despejar cualquier duda sobre el alcance efectivo de tales contactos», señalaron las acusaciones.

Respecto a López, que era fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, las acusaciones razonaron que su testifical «resulta necesaria por razones de contradicción y corroboración, al tratarse de una testigo directa de los hechos, pudiendo confirmar o matizar el contenido de lo expuesto por el letrado compareciente, precisar la intervención de las personas asistentes».