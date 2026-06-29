OKDIARIO sorprende a la fiscal general del Estado un lunes laborable haciéndose la pedicura en Uñas Princesa

OKDIARIO ha sorprendido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, un lunes laborable haciéndose la pedicura en Uñas Princesa, un salón de belleza regentado por manicuristas chinas de la calle Arturo Soria de Madrid.

Teresa Peramato se ha relajado este lunes 29 de junio haciéndose las uñas tras pasar la mañana en la Fiscalía. La jefa del Ministerio Público ha acudido a las 16:00 horas a hacerse la pedicura a un salón abarrotado de clientas que esperaban para hacerse las manos o los pies.

La fiscal general del Estado ha pedido que le hicieran sólo la pedicura, puesto que la manicura ya la traía hecha. Peramato ha escogido para sus uñas un color naranja claro muy veraniego.

La jefa de la Fiscalía ha tenido que esperar para que la atendiesen porque el salón de belleza estaba lleno. Peramato ha esperado en los sofás del centro de belleza durante unos minutos hasta que le ha tocado su turno en el sillón de masajes que tienen en el negocio.

Teresa Permato se ha sentado en el sofá mientras la manicurista le arreglaba las uñas de los pies. La fiscal general del Estado iba en sandalias y con pantalón corto para no mojarse con el barreño de agua que utilizan las chinas para hacer la pedicura. Peramato también llevaba un bolso cruzado de la marca Bimba y Lola y una camisa azul estampada de verano para soportar los más de 30 grados que hacía en la calle.

La número 1 de la Fiscalía ha estado más de media hora en Uñas Princesa haciéndose la pedicura. Ha pagado 42 euros por el servicio y se ha despedido con cordialidad de todas las personas que estaban en el local de belleza. Teresa Peramato vive muy cerca de Uñas Princesa y, tras hacerse las uñas de los pies, se ha ido andando por el barrio.

Mañana de Fiscalía y tarde en las uñas

Teresa Peramato ha tenido agenda esta misma mañana en la Fiscalía General del Estado. La fiscal general del Estado ha comenzado el día recibiendo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha mantenido un encuentro con la Unidad de Apoyo para reforzar la cooperación y ahondar en la protección de los menores, especialmente en el entorno digital. Gabilondo ha mantenido una charla con cuatro fiscales en un salón de reuniones y se ha fotografiado con Peramato.

Tras la visita de Gabilondo, la jefa del Ministerio Público ha recibido a una delegación del Gobierno de Egipto que ha visitado la sede de la calle Fortuny para conocer de cerca el trabajo de la Unidad de Violencia contra la Mujer que tiene puesta en marcha la Fiscalía. Permato también se ha fotografiado con los fiscales egipcios y ha mantenido una reunión con ellos en una iniciativa impulsada por el Banco Mundial, el Ejecutivo de Egipto y el Gobierno de Reino Unido.

Teresa Peramato llevaba un traje blanco, una blusa de flores y unos tacones destalonados durante sus reuniones. Tras cumplir con la agenda, la fiscal general del Estado se ha cambiado y se ha puesto más cómoda con sandalias planas para ir a hacerse la pedicura a Uñas Princesa. Peramato ha sido atendida con naturalidad por las trabajadoras que ya le han dejado las uñas listas para el verano.