Los whatsapps inéditos de Sánchez al «desconocido» Ábalos: «Eres de lo mejor que tiene el Gobierno, gracias por tu lealtad y brillantez»

«Eres de lo mejor que tiene el Gobierno, gracias por tu lealtad y brillantez», con estas palabras Pedro Sánchez elogiaba a José Luis Ábalos por defenderle cuando negociaba con Bildu. Así consta en el historial completo de conversaciones entre el presidente del Gobierno y el que fuera su secretario de Organización del PSOE, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Sánchez tuvo contacto permanente con Ábalos durante años. El socialista condenado a 24 años de cárcel era la persona del equipo en la que más confiaba el presidente. Ábalos le organizó los grandes mítines de su campaña de primarias, fue su principal apoyo en los momentos más duros y era la persona que se encargaba de salir a dar entrevistas para apoyar a su partido y al Gobierno.

Una de estas entrevistas fue concedida a El País en un momento delicado para el presidente porque estaba pactando los presupuestos con EH Bildu y estaba recibiendo críticas dentro y fuera del PSOE. Ábalos no dudó en salir a dar la cara y defender lo que estaba haciendo Pedro Sánchez en una entrevista en la que apoyaba los pactos con Bildu.

«Esto saldrá mañana. Nos lo han pasado confidencialmente», le escribió Ábalos a Pedro Sánchez el 14 de noviembre de 2020 a las 11:06 horas. Hacía alusión a la entrevista que se publicaría un día después en El País a la cual había tenido acceso antes de que se publicase.

El presidente respondió 40 minutos después y le dijo: «Creo que te queda muy bien, ministro. Eres de lo mejor que tiene el Gobierno. Enhorabuena. Gracias por tu lealtad y brillantez». Pedro Sánchez le agradecía así su apoyo a la hora de fijar la posición del partido y difundir que estaban a favor de negociar con Bildu, pese a que había voces discordantes dentro de Ferraz que no estaban de acuerdo.

«La entrevista es perfecta»

Horas más tarde, a las 21:51, Ábalos volvió a escribir al presidente que estaba haciendo sugerencias sobre cómo publicar la entrevista. «Estamos peleándonos por el titular. Nos lo ha filtrado José Marcos, pero Cue se resiste», le dijo a Sánchez. Las dos personas que mencionaba son los periodistas que habían hecho la entrevista.

«Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los presupuestos. Conseguido titular matizado», le informaba Ábalos a Sánchez, lo que el presidente respondió: «La entrevista es perfecta».

Ábalos al servicio de Sánchez con Bildu

Ábalos no sólo se limitó a dar entrevistas para apoyar a Pedro Sánchez. El presidente utilizó a su entonces secretario de Organización del PSOE para callar a las voces discordantes que clamaban ante las negociaciones con la izquierda abertzale.

El ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, el dirigente manchego Emiliano García Page o el líder aragonés Javier Lambán fueron algunos de los barones que protestaron.

Ábalos se encargó de llamar a cada uno de ellos personalmente en calidad de secretario de Organización del PSOE, que era el cargo que ocupaba entonces. Pedro Sánchez también habló con ellos e incluso llegó a quedar a comer con sus dirigentes autonómicos para explicarles la situación.

El presidente quería que su Gobierno y el PSOE apoyaran a Bildu, pese a que era una de las líneas rojas de muchos socialistas. Pedro Sánchez también dijo que no iba a pactar con Bildu, pero acabó haciéndolo. Ábalos le ayudó a blanquear en los medios estas negociaciones con los independentistas vascos.

Ahora, seis años después de esta campaña a favor de los abertzales, Bildu se ha puesto al frente de los socios para proteger a Sánchez tras conocer la condena de Ábalos. «Debe continuar», ha dicho la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua. Precisamente fue con Aizpurua con quien Sánchez pactó.