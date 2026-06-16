Nadie defiende a Sánchez con tanto fervor como Bildu: «Hay una ofensiva judicial-policial para destruir su Gobierno»

EH Bildu vuelve a ejercer de escudo del Gobierno que preside Pedro Sánchez y demuestra que ningún socio defiende al Ejecutivo central con tanto fervor como ellos. El partido proetarra asegura, en un documento en el que analiza la situación política en España, que en los últimos años se ha desplegado una «ofensiva judicial-policial» cuyo objetivo «no es acabar con la corrupción», sino «cerrar la ventana de oportunidad» y «destruir el llamado sanchismo».

En la nota elaborada por la mesa política de Bildu, se asegura que la situación limita «cambios democráticos que quedaron pendientes en el 78». Además, dicen que «la mera posibilidad de imaginar cambios democráticos profundos ha encendido todas las alarmas reales en los poderes reales» del Estado y en ese escenario sitúa «la ofensiva judicial-policial de los últimos años».

«La judicatura, junto con la Guardia Civil y otros aparatos del Estado se han convertido en una de las principales garantías del régimen» y, según sostiene la formación separatista, «no actúan de forma neutral contra la corrupción, actúan contra las opciones políticas que podrían permitir cambios de calado», se puede leer en el documento del partido separatista que lidera Arnaldo Otegi.

Como es habitual, además de defender al Gobierno y a un Pedro Sánchez acorralado por la corrupción, Bildu asegura que «la alternativa» a la mencionada corrupción no es un Gobierno del PP con apoyo de Vox. En referencia a la putrefacción que rodea al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, los bilduetarras sí dicen exigir «una respuesta sólida, clara y estructural».

En esta línea, desde Bildu afirman en el documento que «el objetivo de la derecha y la extrema derecha» no es acabar con la corrupción, sino «cerrar la ventana de oportunidad». Para ello, aseguran que desde Vox «quieren destruir el llamado sanchismo con el fin de llevar al PSOE al lugar del que nunca debió salir: los pactos de Estado, el bipartidismo y la estabilidad del régimen».

En referencia a una potencial convocatoria de elecciones generales antes del verano de 2027, Bildu pide hablar «en serio» y pregunta si «alguien cree realmente que la alternativa a la corrupción es un Gobierno de Feijóo con el apoyo de Vox». «¿Alguien cree que el objetivo de la derecha y de la extrema derecha es acabar con la corrupción sistémica?», añade.

«Quieren cerrar la posibilidad de que una mayoría plurinacional y progresista ponga en marcha los cambios democráticos que quedaron pendientes en el 78», considera EH Bildu, que ante lo que describe como una «encrucijada» apuesta por «cerrar la puerta al autoritarismo» y por «avanzar en la soberanía de Euskal Herria». «La crisis del Estado español no debe sustituir nuestra agenda. Al contrario, evidencia aún más la necesidad de que Euskal Herria haga su propio camino», finaliza.