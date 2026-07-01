Los plátanos durarán más tiempo sin ponerse marrones en verano si los guardas con este artículo de cocina

La llegada del verano trae consigo las altas temperaturas. El calor es uno de los agentes más peligrosos para la conservación de alimentos, acelerando su putrefacción. Uno de los alimentos que más consumimos y más solemos llevar en nuestros bolsos o mochilas es el plátano.

La conservación de este alimento, al ser una fruta, es complicada y su ingesta debe ser rápida para que no se estropee. Existe una forma de alargar su tiempo de vida como ingesta y retrasar su transformación a un color más marrón. Para conservar los plátanos solo necesitamos usar papel film de la siguiente forma.

Papel film

El secreto de esta forma de conservación, que se puede imitar en otros alimentos, es envolver los tallos de los plátanos.

El éxito de conservación del plátano con papel film se debe a que los plátanos liberan gas etileno de forma natural a través de sus tallos. Este gas es el responsable de acelerar el proceso de maduración. Al sellar los tallos con film transparente, bloqueas la distribución del gas al resto de la fruta.

Para la correcta aplicación de este material, debemos separar los plátanos del racimo y envolver los tallos de cada uno de forma individual de manera firme. Hacerlo de esta forma es mucho más efectivo que envolver el racimo entero.

Métodos complementarios

En caso de calor extremo como el que estamos viviendo estos días, podemos recurrir a elementos que complementan al film en la conservación del plátano. Las bolsas herméticas en la nevera con cierre de tipo zip son una fantástica opción para guardar los plátanos en el cajón de la verdura del frigorífico. La piel se volverá oscura por el frío, pero la pulpa interior no se reblandecerá, sino que se mantendrá firme y perfecta durante más días.

Si el plátano lo queremos conservar ya cortado, lo que dificulta su conservación, podemos rociar la rodaja con unas gotas de limón. El ácido ascórbico actúa como antioxidante y evita que se oxiden al contacto con el aire.