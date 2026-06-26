Pregunté a agricultores cómo elegir la sandía más dulce del supermercado y todos coincidieron en la respuesta
Aunque muchos recurren al famoso golpe con los nudillos para escuchar si suena "bien", los agricultores tienen otras señales mucho más fiables
Esta pequeña pista permite saber si la fruta ha tenido suficiente tiempo para madurar de forma natural
La reflexión de 'El Principito' sobre el amor: "No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo"
La reflexión de Antoine de Saint-Exupéry, autor de 'El Principito' sobre el amor: "Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección"
La reflexión de Paulo Coelho sobre los sueños: "Cuando una persona desea realmente algo, todo el universo conspira para ayudar a esa persona a realizar su sueño"
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