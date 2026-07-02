El Ateneo que preside el portavoz de Zapatero, condenado a devolver casi un millón de euros de subvenciones mal justificadas

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Ateneo de Madrid, que preside Luis Arroyo, contra dos resoluciones del Ministerio de Cultura que exigían el reintegro parcial de subvenciones concedidas en 2010 y 2011. La sentencia, fechada el 12 de junio de 2026 y que desvela OKDIARIO, confirma que la institución deberá devolver 949.755,69 euros al no haber acreditado suficientemente el destino de los fondos recibidos para la reparación de su sede.

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Marcial Viñoly, pone fin a un litigio que se prolonga desde 2016, año en que se interpuso el recurso número 587/2016.

La cuantía reclamada corresponde a la suma de dos convenios de colaboración: uno firmado el 15 de marzo de 2010, por importe de 1.000.000 de euros, y otro rubricado el 29 de agosto de 2011, por 500.000 euros, ambos destinados a obras de acondicionamiento y a la actualización de las instalaciones eléctricas del edificio.

Fuentes oficiales del Ateneo consultadas por OKDIARIO han reconocido la existencia de la deuda, aunque han querido desvincularla de la actual dirección. «Sí, es cierto. Pero es un asunto de hace muchos años. Estábamos a la espera y lo resolveremos», han señalado.

Según estas fuentes, «cuando llegamos a la Junta de Gobierno ya sabíamos de esa controversia» y han pedido que se refleje que «no fuimos nosotros los culpables» de la gestión que originó el reintegro. La institución asegura haber ido «provisionando» el pago pendiente y afirma que su «situación financiera es muy buena».

Según recoge la sentencia, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos inició el procedimiento de reintegro el 22 de abril de 2015, tras detectar que buena parte del gasto carecía de justificación válida. Del primer convenio, el Ateneo deberá devolver 596.409 euros; del segundo, 353.348 euros.

Entre las irregularidades detectadas figura la falta de identificación de quienes firmaban facturas y certificaciones de obra. El tribunal recuerda que, según el informe pericial encargado por la propia entidad a la consultora Auren, «no disponemos de la evidencia de la ejecución del trabajo ni del cumplimiento de los requisitos técnicos del mismo» respecto a facturas por más de 510.000 euros del primer convenio.

La resolución también censura que el Ateneo incorporase como gasto subvencionable las retribuciones de cuatro trabajadores con vínculo laboral previo con la institución, en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, que prohíbe concertar la ejecución de actividades subvencionadas con personal ya vinculado al beneficiario sin autorización previa del órgano concedente.

La Sala también rechaza los argumentos de fondo esgrimidos por la entidad recurrente, entre ellos la supuesta vulneración del principio de confianza legítima. Los magistrados recuerdan, citando al Tribunal Supremo, que dicho principio exige que la conducta de la Administración «resulte contradictoria con los actos anteriores, por resultar sorprendente e incoherente», circunstancia que, según la sentencia, no concurre en este caso.

Tampoco prospera la alegación sobre la falta de constitución de la comisión de seguimiento prevista en los convenios. El tribunal concluye que ese órgano estaba llamado a vigilar la ejecución de las obras, no la posterior justificación documental del gasto, por lo que su ausencia «nunca sería causa de nulidad» del procedimiento.

Presión política del Ateneo

La sentencia llega en un momento de especial escrutinio sobre la gestión del Ateneo, que preside desde 2021 Luis Arroyo, antiguo asesor de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y actual portavoz del ex presidente socialista, hoy imputado.

Según datos de subvenciones recogidos por este diario, la institución ha recibido 1.998.565 euros en ayudas públicas entre 2021 y 2025, procedentes del Ayuntamiento de Madrid, la Administración central y la Comunidad de Madrid, esta última hasta que rompió su aportación en 2024 tras un enfrentamiento con el Gobierno regional.

El peso de las subvenciones sobre los ingresos totales del Ateneo ha pasado del 23,8% en 2021 al 33,1% en 2025, un incremento que subraya la creciente dependencia de fondos públicos de la institución durante el mandato de Arroyo, quien acaba de ser reelegido al frente de la entidad el pasado 26 de mayo.

Desbarajuste en los tribunales

Los propios acuerdos de reintegro, según recoge la sentencia, describen un escenario de auténtico desbarajuste en la documentación aportada por el Ateneo, con facturas sin firmar, certificaciones ilegibles y gastos que no se sabía a qué convenio correspondían.

La resolución, contra la que cabe recurso de casación en un plazo de 30 días, impone además las costas del procedimiento a la institución recurrente. Queda por ver si la nueva junta, que ha heredado una deuda contraída antes de su llegada, decide agotar la vía judicial o asume de una vez el pago pendiente con las arcas del Estado, mientras el debate sobre el reparto desigual de subvenciones entre los distintos ateneos españoles sigue abierto en los salones de la institución centenaria.