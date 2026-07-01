El mundo mira hacia Suiza: aprovecha el espacio entre los raíles y ya ha testeado con éxito la primera planta solar ferroviaria del mundo

La energía fotovoltaica cada vez es más eficiente y es necesario empezar a pensar formas imaginativas de incluirla en las ciudades y en nuestras grandes obras de ingeniería. Por ejemplo, Suiza está probando con éxito la primera planta solar ferroviaria del mundo.

La idea consiste en aprovechar el hueco entre los raíles de las vías del tren para producir energía eléctrica sin ocupar más terreno. las pruebas se han hecho en Buttes, en el Cantón de Neuchâtel.

En concreto instalaron una central desmontable sobre un tramo de cien metros de vía. Después de varios meses de prueba más de 11.000 trenes han pasado sobre los paneles solares, y la planta ha generado más de 16.000 kWh sin interferir en el tráfico diario.

Suiza instala una planta solar ferroviaria en los raíles del tren

Las obras más llamativas en el mundo del ferrocarril tienen que ver con trenes bala, pero Suiza se ha colocado a la vanguardia por lo que ocurre en la propia vía. Y es que puede revolucionar la energía renovable.

El proyecto consiste en colocar células fotovoltaicas entre los raíles, sobre las traviesas, en un espacio que normalmente queda infrautilizado. El objetivo es utilizar superficie nueva para producir electricidad sin tener que habilitar terrenos naturales.

Una particularidad es que los paneles pueden retirarse cuando hay que trabajar en la infraestructura ferroviaria. Esto era fundamental porque una vía no puede convertirse en una instalación rígida que complique el mantenimiento.

Lo mejor de este proyecto es que ya se han hecho pruebas reales sobre una vía ferroviaria activa. 11.000 trenes ya han pasado por encima de los paneles solares sin grandes incidencias.

La producción acumulada supera los 16.000 kWh pese a una interrupción de aproximadamente un mes por nieve y trabajos técnicos programados. De momento, eso sólo es el consumo anual de cuatro familias, pero lo importante era comprobar si el modelo funcionaba.

Cómo son los paneles solares de la vía ferroviaria suiza para no interrumpir a los trenes

Los grandes problemas de crear una planta solar ferroviaria son la seguridad, el mantenimiento, el polvo, los reflejos y la convivencia con unos trenes que deben pasan todos los días.

Lo cierto es que la planta solar no ha generado conflictos con la infraestructura, con el mantenimiento ni con la circulación de los trenes. Los maquinistas tampoco han reportado incidentes por deslumbramiento.

Para poder limpiar las placas solares, la primera idea era colocar cepillos en la parte trasera de los trenes, y el paso de los vagones genera una corriente de aire lo suficiente fuerte como para retirar el polvo.

Otro punto vital era poder desmontar los paneles solares para poder acometer obras en la vía. La central está pensada para que cada módulo pueda retirarse y desconectarse de la red en unos diez minutos.

El gran problema de la planta solar ferroviaria de Suiza

La mejor prueba de que el experimento ha sido exitoso es que otros países como Francia, Italia, Corea del Sur e Indonesia ya se han interesado en el proyecto.

Por ejemplo, la SNCF francesa anunció un acuerdo de colaboración técnica para acceder a datos, experiencia y evaluaciones de la prueba suiza. El objetivo es estudiar qué impacto tendría una planta desmontable entre raíles sobre las operaciones de mantenimiento.

Aún así todavía quedan inconvenientes por resolver para que el proyecto sea eficiente a gran escala. El más grave es el transporte de la electricidad a largas distancias. Para tramos superiores a 500 metros es necesaria una arquitectura eléctrica específica.