Hallan una nueva lesión cerebral que podría explicar por qué se desarrolla la enfermedad de Alzheimer: los investigadores señalan a las mitocondrias

Los investigadores señalan a las mitocondrias ante una de las enfermedades más terribles que existen, saber cómo se produce el Alzheimer podría ayudar a los enfermos y sus familiares a luchar contra ella. Una lesión cerebral podría ser el origen o una de las consecuencias de los primeros estadios de la enfermedad más dura que existe. Podremos conseguir un gran avance sólo sabiendo la forma en la que se generan unos primeros estadios que pueden marcar la diferencia.

La ciencia avanza y lo hace a toda velocidad, de tal forma que nos ayudará a conseguir lo que ahora parece imposible. Los expertos no dudan en darnos algunos ingredientes que pueden ayudarnos a entender el motivo por el que el cerebro empieza a funcionar de forma diferente y lo hace de tal forma que acaba destruyendo por completo a la propia persona y a su entorno. El Alzheimer es una bomba que dinamita la vida de quien lo padece y de su entorno, de tal forma que puede acabar originándose en unas mitocondrias que podrían tener el secreto de lo que pasa en una parte del cuerpo que podría incluso recuperarse.

Se desarrolla la enfermedad de Alzheimer

Esta enfermedad que se desarrolla de forma totalmente inesperada. De la genética hemos pasado a unos porcentajes que van en aumento. Ya sea por la manera en la que una gran variedad de personas va sumando años, aunque a veces, lo hacen de la mano de esta enfermedad.

El Alzheimer es una de las enfermedades más comunes en el mundo occidental y ya no sólo es causa de una esperanza de vida elevada. La peor de las pesadillas es que cada vez se desarrolla en personas más jóvenes y lo hace de tal forma que obliga a buscar una solución o una forma de parar esta enfermedad.

Una forma de intentar pararla pasa por saber cómo se origina este tipo de dolencia que acaba afectando en gran medida a gran parte de la población de más edad, aunque la juventud no es garantía de evitarla. La realidad es que el problema de esta enfermedad es que cada vez está más presente y afecta a más familias. Las enfermedades neurodegenerativas resultan devastadoras, pero en esencia estaremos ante un primer paso que puede ayudarnos a conseguir lo que queremos.

Los investigadores señalan a las mitocondrias

Las mitocondrias son una parte importante de esta enfermedad que ve como se extiende la enfermedad al cerebro. Un reciente estudio parece haber encontrado el punto en el que se inicia este tipo de dolencias que pueden expandirse a toda velocidad a una población cada vez más vulnerable y todo su entorno.

Tal y como explica este reciente artículo publicado en la revista Nature: «La mitofagia disfuncional se propone como un componente clave de la patología de la enfermedad de Alzheimer (EA), sin embargo, todavía faltan evidencia directa in vivo y conocimientos mecanicistas. Aquí mostramos que los ratones modelo de EA que expresan un reportero de mitofagia (APP/PSEN1/mt-Keima) desarrollan una gran acumulación de mitocondrias ácidas y neutras dentro de los procesos neuronales que forman una estructura patológica previamente no reconocida denominada placas mitocondriales (MP). El desarrollo de los MP está impulsado por la acumulación mitocondrial anormal y el reclutamiento lisosómico se produce como una respuesta retrasada para promover la degradación mitocondrial. Sin embargo, la degradación a través de la mitofagia es incompleta debido a las funciones lisosómicas deterioradas, lo que resulta en la acumulación de mitocondrias neutras y ácidas».

Siguiendo con la misma explicación: «Los MP con frecuencia se desarrollan conjuntamente con el amiloide para formar placas mixtas, pero también pueden surgir de forma independiente en las primeras etapas de la enfermedad. En particular, los MP también se identificaron en el modelo de ratón AD 5xFAD y cerebros de EA humano post mortem. Estos hallazgos establecen a los MP como una nueva entidad patológica en la EA».

Por lo que, este tipo de estudios pueden acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que abrirá una puerta a la esperanza, de todos aquellos que están pasando por esta dura enfermedad. El presente puede estar plagado de oscuridad, pero el futuro podría acabar siendo lo que nos ayudará a entender un poco mejor la manera en la que se desarrolla esta enfermedad y como acabar con ella.

Es una manera de intentar hacer realidad una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría darnos la pista principal, la causa de esta enfermedad que ayudaría a poder prevenirla o incluso a detener su avance. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero ya se han dado los primeros pasos gracias a este tipo de investigaciones.