Mientras España entera se fija en el eclipse solar, los veterinarios coinciden: las mascotas pueden alterarse más por la excitación de las personas que por el eclipse

El próximo 12 de agosto, millones de españoles estarán mirando al eclipse solar, convirtiéndose en uno de los temas del año. Se prevén múltiples desplazamientos hacia las zonas donde mejor se verá este fenómeno, pero hay otros a los que también afecta el eclipse. Se trata de los animales, a los que muchos investigadores estudiarán para controlar su comportamiento.

Un investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, Marcos Méndez, asegura que es posible que las especies que comienzan a estar activas en los primeros momentos de la noche se activen ya en el crepúsculo. En toda la península ibérica habrá trampas de luz, que permitirán evaluar comportamientos y determinar la abundancia o vulnerabilidad de algunos tipos de insectos.

En los espacios donde hay más animales (zoológicos), los cambios de comportamiento pueden ser más evidentes. Una de estas situaciones se dio en un zoológico de Carolina del Sur en 2017: «Algunas tortugas gigantes de Galápagos aumentaron de forma inusual su actividad y una pareja comenzó a aparearse. También se observaron jirafas galopando, flamencos agrupándose alrededor de sus crías y gibones realizando vocalizaciones atípicas». A pesar de ello, estas peculiaridades no se pueden atribuir a España automáticamente al tener condiciones muy diferentes.

Animales domésticos

Si tu mascota está más rara de lo normal en la tarde del 12 de agosto, entra dentro de lo habitual. Aun así, los expertos señalan que los animales podrían alterarse más por la excitación de las personas que por el eclipse. Por tanto, es aconsejable evitar llevarlos a lugares llenos de gente que espera ver el eclipse u otros espacios donde pudieran sobreexcitarse y dejarlos en el interior de la casa.

Los que más cambian su comportamiento son las aves y los insectos, ya que dependen más de la luz. Los murciélagos podrían aparecer antes por la disminución de la luz y las abejas podrían dejar de volar mientras tiene lugar el eclipse. Aun así, los más afectados serán los nocturnos. Por tanto, el próximo eclipse del 12 de agosto cambiará, por unos momentos, la vida de muchos seres.