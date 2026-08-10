Los mosquitos que hay en España pueden transmitir estas enfermedades: qué debes saber para evitar el contagio

Evitar el contagio de determinadas enfermedades es algo imprescindible que en verano se complica con unos mosquitos que en España son la causa de algunas dolencias de lo más peligrosas. Sabemos que hay insectos que son portadores de enfermedades, lo hemos visto en otros países y también, debemos ser conscientes de que, en el nuestro, con la llegada de una era la de los mosquitos que cada vez están más presentes. Este verano de altas temperaturas está dejando cifras que pueden ser las que nos acabarán marcando en estos días.

El verano es la época de máxima expansión de unos mosquitos que parece que se multiplican y que pueden acabar marcando una diferencia importante. Sobre todo, con una salud que podría ser la que se verá afectada ya no por las picaduras, que son más que molestas, sino que también pueden traer consecuencias peores. Los expertos advierten de que no sólo en países lejanos los mosquitos pueden ser un peligro, mucho cuidado aquí en España porque nos enfrentamos a enfermedades que quizás desconocíamos que podrían venir de este tipo de plagas que año tras año van en aumento.

Lo que debes saber para evitar el contagio

Antes que nada, tenemos la suerte de vivir en un país con un sistema de sanidad envidiable y unos niveles de vacunación que impiden que determinadas enfermedades vuelvan a ser un problema. Hace unos años en algunas zonas del país los mosquitos fueron un problema mayor.

No sólo por el número, antes de las fumigaciones masivas que antes del verano garantizan, al menos, que podemos salir a la calle cuando caiga el sol, sino que va mucho más allá. En estos días en los que cada pequeño gesto puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Es hora de conseguir evitar un contagio que podría acabar siendo un problema de salud grave en pleno verano. Sobre todo, si no somos conscientes de que hay enfermedades que llegan de la mano de un tipo de insecto que puede causar estragos en otras partes del mundo.

El hecho de que sea un animal que se alimenta de sangre, es el motivo principal de esa transmisión de enfermedades que puede acabar siendo una causa de una visita a urgencias o incluso de un ingreso en un hospital.

Estas son las enfermedades que transmiten los mosquitos en España

La alerta está activada como cada año cuando llegan unos mosquitos que por las altas temperaturas y la humedad proliferan a toda velocidad. Estamos ante una oleada de enfermedades que pueden acabar siendo un punto de partida ante una picadura de un mosquito.

Los expertos de Rentokil nos explican que: «El mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) se encuentra actualmente en más de 20 países de Europa y es uno de los principales vectores del dengue a nivel mundial. Además del mosquito tigre asiático, otros mosquitos invasores han sido registrados recientemente en Europa, causando importantes molestias en muchas zonas. En 2023 se reportaron 3.198 nuevos registros de distribución de mosquitos invasores en Europa, mientras que en 2022 se registraron 1.345 nuevos casos según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Esto supone un aumento del 137,77%».

Siguiendo con la misma explicación: «El calentamiento global está provocando un aumento en la actividad de los mosquitos en Europa. Normalmente, durante los meses más fríos, las especies de mosquitos comunes en los países del sur de Europa suelen hibernar, adoptando una ‘fase de resistencia’.Esto está cambiando y ahora estamos observando actividad de mosquitos durante todo el año, lo que se traduce en un aumento de las picaduras de mosquitos y un riesgo para la salud pública».

En España estos mosquitos acaban siendo un riesgo que quizás minimizamos: «Cada año se registran en España cientos de casos importados de dengue, principalmente vinculados a viajeros procedentes de países endémicos. Sin embargo, desde el establecimiento del mosquito tigre asiático en España, el riesgo de casos autóctonos de transmisión local de dengue aumentó debido a la capacidad de esta especie para actuar como vector adecuado del virus. Además de esto, el Virus del Nilo Occidental es otro virus transmitido por mosquitos que ahora se considera endémico en España gracias a los efectos del Cambio Climático. Este virus de origen africano suele afectar a aves de varias especies y es transmitido principalmente por el mosquito común Culex pipiens. Durante los últimos años se han detectado cientos de casos en humanos, además la aparición de muchos brotes víricos en otros animales como aves o caballos. Ante la actual ausencia de vacunas eficaces que puedan utilizarse para minimizar las infecciones por dengue o por el Nilo Occidental en humanos, el control de vectores es hoy en día las estrategias preventivas más relevantes para reducir los riesgos de transmisión».