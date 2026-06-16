En Suiza, los pobres viven en barrios marginales con una calidad de vida superior a la de muchas ciudades del mundo

Los barrios humildes son muy diferentes dependiendo del país al que pertenezcan. No es lo mismo un barrio humilde de Latinoamérica que uno de países como Suiza. Basilea, ciudad situada en el noroeste de Suiza, cuenta con un índice de desarrollo humano superior al 0,96.

Los barrios más humildes y con más densidad de población cuentan con transporte público con cierta calidad, seguridad y mantenimiento de los edificios subvencionado por el Estado.

¿Cómo es la vida en estos barrios humildes de Basilea?

Barrios de Basilea, llamados Klybeck y Kleinbasel, albergan inmigrantes de Turquía, Europa del Este, Asia y Latinoamérica. La disposición y funcionamiento son distintos de los barrios suizos tradicionales, ya que el ambiente comunitario es de carácter multicultural. Estos barrios recuerdan más a países que son menos parecidos a Suiza.

El sistema suizo considera que la infraestructura básica es un derecho universal, no un privilegio asociado al lugar de residencia. Por ello, las políticas públicas estructurales son independientes del barrio donde reside una persona.

El sistema suizo cuenta con una serie de características que marcan la diferencia a nivel mundial:

Viviendas sociales con protocolos obligatorios de limpieza, mantenimiento y aislamiento térmico.

con protocolos obligatorios de limpieza, mantenimiento y aislamiento térmico. La red de transporte con la que cuentan cubre toda la ciudad sin distinciones, dependiendo de la zona que sea (rica o pobre).

con la que cuentan cubre toda la ciudad sin distinciones, dependiendo de la zona que sea (rica o pobre). Salario base de unos 4.000 francos suizos mensuales, que garantizan una vida digna.

Su cercanía con Francia y Alemania permite comprar en euros a un precio menor .

. Sistema sanitario que garantiza la cobertura médica a todos los residentes legales.

Referente para todo el mundo

El modelo suizo pone a prueba al resto de modelos, demostrando que los ingresos bajos no tienen que ser sinónimo de miseria. El Estado se encarga de garantizar un nivel de vida mínimo y real para todos.

Las zonas periféricas de Suiza funcionan mejor que otras zonas de mayor estatus de otros continentes. Suiza se encarga de señalar el estándar que tiene el mundo con la gestión de los barrios marginales.

El barrio de Basilea puede tener menos atractivo visual que uno rico, pero cuenta con el mismo suministro de agua, el mismo tranvía y la misma sala de urgencias.