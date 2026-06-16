Adiós a usar los ladrillos en la construcción: el invento alemán que permite construir una casa en 7 días
Este sistema es conocido coloquialmente como el sistema LEGO
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NiTO Holzstein, una startup alemana, ha revolucionado el mundo de la construcción diseñando un sistema de bloques de madera maciza capaces de levantar el casco estructural de una casa en apenas siete días. Los ladrillos, el cemento y la aguja son eliminados de la ecuación para construir un hogar familiar.
Este sistema es conocido coloquialmente como el sistema LEGO, ya que el proceso de montaje es parecido al mítico proceso de construcción con piezas LEGO.
El LEGO de la madera maciza
La empresa alemana emplea madera de clase C24, conocida por su alta resistencia y estabilidad. El mecanismo de este proceso permite que cada bloque encaje con una precisión milimétrica mediante un sistema de encastre industrial. No requiere de adhesivos, mortero ni tornillería metálica.
Estas piezas son de rápida aplicación, lo que permite que un operario pueda montar una pared de un metro cuadrado en menos de un minuto. Al no emplear pegamentos, los bloques se pueden desmontar y reutilizar en otra ubicación al final de la vida útil del edificio, cumpliendo la economía circular.
Ventajas del sistema
- Construcción en seco: los futuros residentes pueden entrar a vivir en ella inmediatamente después de su construcción, al no tener la necesidad de usar ni agua ni cemento. No hay tiempos de fraguado ni humedad residual en la vivienda.
- Clima interior natural: la propia madera maciza de NiTO actúa como un regulador de humedad natural, absorbiendo la humedad, lo que reduce problemas de asmas y alergias.
- Certificación: el sistema cuenta con un certificado de aprobación del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción.
- Sostenibilidad: el cemento y el ladrillo emiten toneladas de CO2 en su fabricación; la madera de Nito lo mantiene almacenado dentro de las paredes. No se generan desperdicios de material, ya todo viene contado y listo para encajar.
- Seguridad: aunque sea madera, al ser maciza y compacta, carboniza de forma más lenta y predecible, manteniendo la estabilidad estructural más tiempo que el acero. La madera, al ser más flexible que el ladrillo rígido, permite comportarse mejor ante movimientos sísmicos.
Temas:
- Construcción
- Curiosidades