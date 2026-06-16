Precio de la luz hoy, martes 16 de junio, por horas: subida muy pronunciada del MWh en estas horas del día

El precio medio de la luz en España hoy se sitúa en 98,30 euros/MWh en el mercado mayorista. Este precio supone una subida del 12% respecto al día de ayer. Para los consumidores con tarifa regulada (PVPC), el precio final es de 0,154 euros/kWh.

La hora más barata es de 13:00 a 14:00, con un precio de 22,71 euros/MWh en el mercado mayorista y de 0,11935 euros/kWh para el consumidor final. La hora más cara marca las 22:00 horas hasta las 23:00, donde los precios en el mercado mayorista alcanzan los 153,23 euros/MWh y 0,21597 en la tarifa. PVPC.

Las horas más asequibles se concentran entre las 11:00 y las 17:00 horas, coincidiendo con las horas de mayor producción solar.

Precio de la luz por horas

0 h: 130,66 €/MWh

1 h: 129,92 €/MWh

2 h: 122,39 €/MWh

3 h: 121,80 €/MWh

4 h: 121,87 €/MWh

5 h: 121,64 €/MWh

6 h: 131,34 €/MWh

7 h: 131,70 €/MWh

8 h: 125,30 €/MWh

9 h: 93,68 €/MWh

10 h: 65,88 €/MWh

11 h: 46,83 €/MWh

12 h: 36,91 €/MWh

13 h: 22,71 €/MWh

14 h: 23,75 €/MWh

15 h: 32,11 €/MWh

16 h: 46,18 €/MWh

17 h: 64,50 €/MWh

18 h: 98,87 €/MWh

19 h: 115,27 €/MWh

20 h: 133,37 €/MWh

21 h: 149,90 €/MWh

22 h: 153,23 €/MWh

23 h: 139,50 €/MWh

Cómo organizar el consumo

Para poder conseguir reducir la factura de la luz, se pueden seguir una serie de recomendaciones basadas en el día de hoy. Para las horas de menor precio, entre las 13:00 y las 15:00, se busca programar electrodomésticos como lavadora, lavavajillas o el horno.

Evitar el horario nocturno, de 20:00 a 23:00 horas, ya que es el más costoso. Lo ideal sería tratar de minimizar el uso de electrodomésticos potentes y aires acondicionados.

En el caso del aire acondicionado, se recomienda su uso en horas centrales, entre las 12:00 y las 17:00 horas, y que se mantenga una temperatura estable para evitar picos de consumo. En la cocina también hay otras formas de ahorro, como apagar la vitrocerámica o el horno unos minutos antes de terminar la cocción para aprovechar el calor ya generado.