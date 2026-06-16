El Gobierno ya ha puesto en marcha el programa Verano Joven 2026, que ofrece descuentos de hasta el 90% en el precio de los billetes para los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años. Los ciudadanos españoles que cumplan con los requisitos podrán disfrutar de grandes ventajas a la hora de viajar en autobús y tren entre el próximo 1 de julio y el 30 de septiembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Verano Joven 2026.

Mientras el Gobierno de P.S. sigue a la deriva, envuelto en casos de corrupción que salpican a los más allegados del presidente, desde el Ejecutivo se siguen tomando medidas para buscar la remontada en las elecciones de 2027 en las que todo hace indicar que José Luis Rodríguez Zapatero no será uno de los gurús ideológicos de la izquierda. El último decretado por el aparato socialista tiene que ver con una inversión de 130 millones de euros para que los jóvenes puedan viajar a un módico precio por España y Europa en tren y autobús.

Todo gracias a lo que se denomina Verano Joven 2026, que ha sido anunciado recientemente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que permitirá a los jóvenes de entre 18 y 30 años disfrutar de descuentos hasta del 90% en el precio de billetes de tren y autobús entre el próximo 1 de julio y el 30 de septiembre. En 2025, 1.553.358 jóvenes realizaron más de seis millones de viajes aprovechándose de un programa que entra en su cuarta edición y que todo hace indicar que superará los números.

Así es el Verano Joven 2026

«El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado descuentos de hasta el 90% para facilitar a los jóvenes de entre 18 y 30 años viajar en transporte público este verano, tanto por España como por Europa. Las rebajas se aplicarán en los billetes sencillos y de ida y vuelta de los trenes y de los autobuses de titularidad estatal y de los pases Interrail que tengan fecha para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026», informan desde el Gobierno sobre el Verano Joven 2026.

Esto lo podrán solicitar los ciudadanos que cumplan con dos requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive. Tener nacionalidad española.

Estos descuentos se aplicarán en los billetes sencillos de ida y vuelta de los trenes, los autobuses de titularidad estatal y el pase de Interrail Global Pass de 10 días en 2 meses. Los descuentos serán los siguientes:

Servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico: rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta.

Servicios comerciales o de alta velocidad de todos los operadores ferroviarios: rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete.

Avant: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta.

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

Servicios de autobús regular de competencia estatal: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta.

¿Y cómo se solicitan estos descuentos? Los ciudadanos que cumplan con los requisitos tendrán que registrarse 24 horas antes de realizar la primera compra en https://veranojoven.transportes.gob.es. Ahí podrán conocer que cumplen con los requisitos para poder acceder a estos descuentos. Una vez realizado el registro gratuito, obtendrán un código que se tendrá que proporcionar a la empresa a la hora de proceder a la compra del billete. Estas empresas pondrán en marcha la venta de los billetes con descuentos a medida que vayan adaptando sus sistemas.