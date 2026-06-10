Verano Joven 2026: cómo solicitar los descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses

Ya está en marcha una nueva edición del Verano Joven 2026. Un programa impulsado por el Gobierno que ofrecerá a miles de jóvenes unos descuentos de hasta el 90% en billetes de autobús y tren para que puedan viajar por España y Europa. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros y estará vigente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Este programa está dirigido a los jóvenes de entre 18 y 30 años y se ha afianzado como una de las ayudas más esperadas entre este grupo desde que se pusiese en marcha en el año 2023. Más de 16 millones de viajes realizados a lo largo de estos 3 años en funcionamiento, beneficiando a 4 millones de personas.

Billetes a precios muy baratos

La persona beneficiada con el Verano Joven 2026 gozará de descuentos que cubrirán prácticamente la totalidad del gasto. Las mayores rebajas se aplicarán a los servicios de autobús regular de competencia estatal y a los trenes de media distancia convencional.

¡Preparad las maletas! Vuelve el Verano Joven. A partir del 1 de julio, descuentos de hasta el 90% en bus y tren. Una generación que merece poder viajar sin que el precio se convierta en una barrera. pic.twitter.com/eZ7FWWlkXk — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 9, 2026

Asimismo, los billetes sencillos de Avant contarán con una rebaja del 50%, mismo porcentaje que se empleará en los servicios de larga distancia y alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, aunque el límite máximo de descuento en este tipo de billetes será de 30 euros por billete.

Asimismo, los jóvenes también podrán beneficiarse de un descuento del 50% en el pase Interrail Global Flexible de 10 días. Este se podrá adquirir en dos meses, cuando sea lanzado a la venta por parte de Renfe y que permite recorrer distintos países europeos durante el verano.

Cómo solicitar el Verano Joven 2026

Para acceder a estos descuentos será obligatorio registrarse previamente en la página web oficial del programa Verano Joven, que el Ministerio de Transportes hará accesible a lo largo de los próximos días, y que necesitará un inicio de sesión previo.

Los solicitantes deberán identificarse mediante su DNI o NIE. Una vez asegurado que cumplen con todos los requisitos para acceder al descuento, recibirán un código personal e intransferible que tendrán que utilizar posteriormente para comprar los billetes con descuento en las páginas web de los distintos operadores ferroviarios y de autobús.

El descuento total en el precio del billete depende del medio de transporte empleado. En casos específicos, como los autobuses estatales o los trenes de media distancia, el descuento será del 90%, siendo mayor que en los trayectos de larga distancia en ferrocarril.