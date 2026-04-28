China desafía la norma con el tren bala submarino capaz de alcanzar los 250 km/h y atravesar el mar de Bohai en minutos

Un tren bajo el mar de Bohai capaz de viajar a más de 250 km/h suena a algo poco creíble, pero es un proyecto que se está poniendo en marcha, aunque con una serie de matices. Se trata de una iniciativa china que podría llegar a convertirse en una de las mayores obras de ingeniería del siglo.

Aún no está en funcionamiento

La idea de un tren submarino no es sacada de una película de ciencia ficción, pero tampoco es una realidad, ya que es un plan que todavía se encuentra en fase de prueba. El proyecto, conocido como Bohai Strait Tunnel, está impulsado por China para conectar las ciudades de Dalian y Yantai.

Todavía no ha sido inaugurado, aunque actualmente se encuentra en fase de evaluación técnica dentro de la estrategia de infraestructuras que quiere hacer China a largo plazo.

De hecho, los expertos chinos recuerdan que no existe hoy ningún tren de alta velocidad que circule bajo el mar, por lo que es entendible que se estén haciendo tantas pruebas, ya que es un hecho sin precedentes, por lo que los ingenieros tienen que hacer muchas comprobaciones técnicas.

Viajar en 40 minutos a 250 km/h

El objetivo principal de este proyecto es reducir un trayecto que hoy se hace entre seis y ocho horas en apenas 40 minutos, lo que beneficiaría mucho a los viajeros en una sociedad donde todo va tan deprisa.

Para lograr hacer estos tiempos, los trenes deberían alcanzar una velocidad de al menos 250 km/h, incluso en las partes en las que se viaje por debajo del mar. Esto se hace para unir este trayecto con la red de alta velocidad china sin necesidad de tener que hacer transbordos.

Un reto extremo

Construir un tren de alta velocidad ya es un desafío, pero hacerlo debajo del mar ya es algo extremo que implica una serie de retos enormes. Entre ellos, la presión del agua, la ventilación y la seguridad en caso de que haya una emergencia.

Además, la zona tiene bastante actividad sísmica, lo que obliga a desarrollar una serie de estructuras y monitores que sean capaces de detectar si va a ocurrir algún movimiento sísmico que sea capaz de alterar al tren bajo el mar.

La inversión estimada para este proyecto oscila entre los 220.000 y 300.000 millones de yuanes, lo que en euros serían casi 38 mil millones, lo que lo sitúa entre los proyectos más caros y ambiciosos del mundo.