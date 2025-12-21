El futuro ya está aquí: construyen un tren submarino que viaja a 250 km/h

Una vez más, China vuelve a situarse a la vanguardia de la ingeniería moderna con un proyecto que marcará un antes y un después en la infraestructura ferroviaria a nivel global. Se trata del Bohai Strait Tunnel, un túnel submarino que conectará las penínsulas de Liaodong y Shandong, uniendo las ciudades portuarias de Dalian y Yantai bajo el mar de Bohai. Con una longitud total estimada de 123 kilómetros, por él circulará un tren submarino a 250 km/h.

Actualmente, viajar entre Dalian y Yantai implica un trayecto de más de seis horas por carretera, bordeando el mar, o depender de conexiones marítimas sujetas a las condiciones climatológicas. El Bohai Strait Tunnel cambiaría por completo ese escenario. Gracias a una conexión ferroviaria directa de alta velocidad, el recorrido podría realizarse en sólo 40 minutos. Más allá del transporte de pasajeros, esta reducción drástica del tiempo beneficiará a la industria y el comercio.

El tren submarino que viaja a 250 km/h

El proyecto contempla una estructura formada por tres túneles paralelos. Dos de ellos estarán destinados exclusivamente al tráfico ferroviario, mientras que el túnel central permitirá intervenir rápidamente en caso de incendio, fallo técnico o evacuación, además de albergar sistemas de drenaje, cableado, hidrantes y plataformas de acceso.

Construir un túnel de estas características bajo el estrecho de Bohai es un verdadero desafío. El subsuelo de la zona combina capas de roca dura, zonas fracturadas y sedimentos marinos, por lo que las tareas de perforación no son nada sencillas. A esto hay que sumar la actividad sísmica, razón por la cual los ingenieros tendrán que diseñar una estructura que pueda absorber las vibraciones y los movimientos del terreno. Para ello, se prevé el uso de tuneladoras de tipo escudo, que permiten perforar materiales blandos como fango y arena marina, y también tramos más duros.

El revestimiento del túnel del tren submarino incluirá hormigón proyectado, segmentos prefabricados y membranas de sellado multicapa, además de sistemas de protección contra la corrosión provocada por la sal y los minerales del entorno marino.

Inversión multimillonaria y expectativas económicas

El coste estimado del Bohai Strait Tunnel supera los 220.000 millones de yuanes, lo que equivale a entre 31.000 y 36.000 millones de dólares, según las distintas estimaciones. Se trata de una de las inversiones en infraestructura más ambiciosas de la historia reciente de China.

La financiación correrá principalmente a cargo del Estado, con aportaciones regionales y el uso de instrumentos de deuda específicos. A cambio, las previsiones oficiales apuntan a ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes, derivados del transporte de pasajeros y mercancías.

Las regiones de Liaodong y Shandong son dos de los grandes motores económicos del país asiático. Liaodong, con Dalian como su ciudad principal, alberga un creciente hub de tecnología y electrónica, con empresas globales como Huawei e Intel. También juega un papel importante en la industria automotriz, con plantas de marcas como Volkswagen. Por otro lado, Shandong se distingue por su potente industria pesquera y alimentaria, siendo uno de los mayores productores de mariscos y productos procesados. La región es también un centro para la fabricación automotriz, con empresas como BYD y Geely, y se dedica a la producción de maquinaria pesada.

Retos a futuro

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de planificación y estudios de viabilidad, incluyendo evaluaciones ambientales y análisis geológicos detallados. Las estimaciones más prudentes sitúan el plazo de construcción entre 10 y 15 años.

Los expertos señalan que habrá que seguir de cerca varios indicadores clave: los resultados de los estudios del subsuelo, el diseño final de los sistemas de seguridad, los contratos para las tuneladoras y la estructura definitiva de la financiación.

Riesgos ambientales y climáticos

Por otro lado, cabe señalar que el tren submarino no está exento de riesgos. El uso masivo de acero y cemento implica una huella ambiental considerable, y la alteración del ecosistema marino es una preocupación relevante. El verdadero impacto climático dependerá, en parte, de si el túnel logra reducir de forma efectiva el transporte por carretera y marítimo.

El Bohai Strait Tunnel no es simplemente una obra de ingeniería, sino una declaración de intenciones. Si llega a materializarse, redefinirá la manera en que se mueve, produce y exporta una parte fundamental de la economía china.

Comparación con el Eurotúnel

Con una longitud de 123 kilómetros, de los cuales 90 kilómetros estarán bajo el Mar de Bohai, este túnel será el más largo del mundo, superando incluso al famoso Eurotúnel, que conecta el Reino Unido con Francia bajo el Canal de la Mancha. El Eurotúnel tiene una extensión total de 50,5 kilómetros, de los cuales 37,9 kilómetros son bajo el agua.

Ambos túneles atraviesan grandes cuerpos de agua, pero el Bohai Strait Tunnel se distingue por su enorme longitud, con un tiempo estimado de viaje de 40 minutos. Además, este túnel permitirá fortalecer el comercio y la conectividad entre dos regiones clave de China, mientras que el Eurotúnel se ha establecido principalmente como una vía de transporte para pasajeros y mercancías entre el Reino Unido y Europa.