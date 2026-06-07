Las granjas de Aragón dan un paso al frente: cubren los purines de cerdo con paneles solares para reducir la emisión de gases

Hemos visto a ovejas pastoreando entre paneles solares, por lo que no debería de extrañarnos que las granjas porcinas también jueguen un papel relevante en las instalaciones de Aragón con sus purines.

Hasta ahora las granjas porcinas no sabían qué hacer con los gases que emitían las balsas de purines que, además, ocupaban superficies enormes sin producir nada.

El proyecto de Fotopur ataca directamente este problema, ya que coloca paneles solares flotantes sobre esas balsas y así generar electricidad. Con ello se reducen las emisiones de metano y amoniaco a la vez que se produce energía renovable para autoconsumo.

Las granjas porcinas aragonesas cubren los purines con paneles solares

Ante la necesidad del sector porcino de cubrir las balsas de purines para limitar la emisión de gases perjudiciales, Fotopur ha creado un método que fomenta el autoconsumo energético.

El gran cambio es no tratar la cubierta como un gasto más, sino como una oportunidad para lograr rentabilidad. En lugar de tapar la balsa con una solución pasiva, el sistema aprovecha esa superficie para instalar placas fotovoltaicas flotantes.

Uno de los prototipos más llamativos está en una granja de cebo de Tauste, en Zaragoza. Allí se ha instalado una plataforma modular flotante formada por piezas cúbicas de plástico, sobre la que se coloca una estructura de aluminio para sostener los paneles solares.

Hay que tener en cuenta que las balsas de purines generan un ambiente amoniacal que puede corroer algunos componentes, por lo que los paneles solares necesitan materiales capaces de soportar esas condiciones sin deteriorarse rápido.

Por ejemplo, en Tauste, el prototipo incorpora 16 paneles solares y una potencia pico de 9,44 kWp. La plataforma cubre en torno al 10% de la balsa, que tiene unos 1.100 metros cuadrados, y se ha diseñado para adaptarse a los cambios de llenado.

Cuánta energía puede producir una balsa de purines cubierta con paneles solares

El prototipo de Tauste tiene una producción fotovoltaica esperada de 15,2 MWh al año. En una granja aislada de la red eléctrica, ese dato puede marcar una diferencia vital.

Antes de la instalación, esa explotación dependía de un generador diésel y de una pequeña instalación solar para algunos automatismos. Con la nueva plataforma, el ahorro podría llegar hasta el 53% de la demanda eléctrica de la granja.

El proyecto también está probando otro modelo en una granja de madres de Zamora. Allí han instalado 56 paneles con 33,04 kWp, una producción esperada de 50,04 MWh al año y una cubierta que puede superar el 90% de la superficie cuando se completan los huecos con elementos plásticos.

Con este segundo prototipo podrían lograr una reducción de emisiones de amoniaco de hasta el 90%, aunque todavía es necesario validar los resultados con mediciones y comprobar si la solución puede escalarse al conjunto del sector.

Por qué los purines son un problema para las granjas porcinas de Aragón

El problema es que el almacenamiento del purín puede emitir amoniaco y otros gases, especialmente cuando la superficie queda abierta al contacto con la atmósfera.

Por eso cubrir las balsas en las granjas porcinas es fundamental, para reducir el impacto ambiental de las explotaciones. Cuanta menos superficie expuesta, menor margen para que esos gases salgan al aire.

Lo cierto es que ya existían paneles solares sobre balsas de agua, pero trasladarlos a balsas de purines es un quebradero de cabeza, ya que surgen problemas nuevo como la corrosión, la seguridad, el mantenimiento o el acceso a la plataforma.

Además, Fotopur quiere lograrlo sin que las granjas tengan que ocupar más espacio, ya que muchas tienen limitaciones de terreno.