El Gobierno gasta 2,1 millones en impulsar el «autoconsumo energético» un año después del apagón que dejó 7 muertos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2,1 millones de euros a una campaña de publicidad institucional para impulsar el «autoconsumo energético» un año después del apagón que dejó al menos siete muertos en España.

En concreto, el expediente consultado por OKDIARIO consiste en la prestación de un servicio dirigido a la «compra de espacios de medios de comunicación y demás soportes publicitarios» para la difusión de la campaña de publicidad de 2026 denominada Las personas, en el centro de la transición energética.

El contrato ha recaído en la empresa T2o Admedia Services SL por un importe total de 2.178.000 euros (impuestos incluidos) por ser la «oferta económicamente más ventajosa» de entre las nueve firmas candidatas.

El organismo responsable de este expediente es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de la Vicepresidencia tercera del Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Sara Aagesen. Respecto al plazo de ejecución de este contrato, los pliegos detallan que ello abarca desde la «perfección» del mismo «hasta el 15 de julio».

La campaña Las personas, en el centro de la transición energética, que el Gobierno quiere difundir a través de este plan de medios, tiene como objetivo «afianzar e impulsar el autoconsumo energético, una opción ventajosa para la ciudadanía y para la sociedad en su conjunto con más información y los mensajes adecuados», dice el Ejecutivo.

Asimismo, esta campaña va orientada especialmente a «quienes pueden sumarse en este momento a esta forma de obtener energía», en primer lugar, propietarios de vivienda (unifamiliar o colectiva) y titulares de pymes y autónomos con activos propios. Además, se establecen otros dos públicos secundarios: administradores de fincas, gestores, asesores y técnicos, por un lado, y «jóvenes adultos, inquilinos con expectativa de compra, emprendedores», por otro.

Entretanto, la formalización del contrato tuvo lugar el pasado 15 de abril, es decir, apenas 13 días antes de cumplirse un año del histórico apagón energético que tuvo lugar en España el 28 de abril de 2025. Un episodio al que se han vinculado de forma directa o indirecta al menos siete muertes. Tres miembros de una misma familia gallega murieron en Taboadela (Orense) por inhalación de monóxido de carbono al utilizar un generador eléctrico.

«Cero responsabilidades»

El pasado miércoles, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, el secretario general del PP, Miguel Tellado, subrayó que «ese apagón histórico, esas pérdidas millonarias, esas siete muertes tienen una responsable. Váyase antes de que le echen», espetó a la vicepresidenta tercera del Gobierno.

Tellado enfatizó que lo sucedido en aquella jornada negra fue por culpa de Aagesen y de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, «por su fanatismo ideológico, su sectarismo, su inutilidad y su incompetencia», remarcó. «Por empeñarse en despreciar la energía nuclear y jugar a hacer experimentos con el sistema eléctrico español», apostilló.

El número dos del PP de Alberto Núñez Feijóo recalcó que «este Gobierno dejó a España a oscuras con un apagón histórico, el mayor vivido en Europa en los últimos 20 años, provocando pérdidas millonarias y dando una imagen lamentable y tercermundista en nuestro país».

De esta manera, Tellado reprochó a Aagesen que «quería ser la más ecologista y al final resultó ser la más incompetente e irresponsable», denunciando que un año después el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha asumido «cero responsabilidades».

Además, el diputado del PP puso de relieve las transcripciones de los audios de los operadores eléctricos —como los revelados por OKDIARIO— que desde el mes de enero anterior al apagón ya advertían de lo que podía ocurrir. «Ha sido una oscilación muy bestia, vamos a un cero gordo, en algún momento nos la damos seguro”, dijo Tellado leyendo algunas de esas conversaciones.