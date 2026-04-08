Un nuevo audio sobre el apagón eléctrico que se produjo el pasado 28 de abril en toda España al que ha tenido acceso OKDIARIO demuestra que tan solo una hora y media antes del suceso un operador de Endesa advirtió de un inminente «cero gordo» energético.

En una conversación entre el centro de control de Endesa en Sevilla y la central de Red Eléctrica uno de los trabajadores señala que en la zona sur hacían falta más grupos y avisaba de la falta de recursos convencionales para garantizar la seguridad del suministro.

«Nos cargaremos algo y todo», aseguró en conversación con REE. De hecho, unos segundos después el operador de Endesa pronosticó la caída total del sistema eléctrico: «Nosotros creemos que vamos a ver un cero gordo». A esa afirmación desde Red Eléctrica aseguraron que sucedería: «Hombre según esto, ya te digo».

En el audio que tiene lugar a las once de la mañana, tan solo una hora y media antes del apagón Red Eléctrica (REE) admite que «habría que tener más generación gorda, vamos térmica» porque son los que regulan y «estabilizan».

REE atribuyó el apagón a la fotovoltaica

Desde distintos puntos del sistema eléctrico se reportaban durante esa mañana de abril oscilaciones de tensión cada vez más acusadas. La propia REE reconocía que el origen del problema estaba en la producción fotovoltaica: la generación solar entraba y salía del sistema de forma brusca, provocando subidas y bajadas de tensión generalizadas.

«El problema es que la solar copa todo el resto, pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan … Pues con estos bandazos llegará un momento que…»

En ese momento, el mismo 28 de abril y tan solo una hora antes de las primeras caídas eléctricas los trabajadores de Red Eléctrica destacaron las subidas y bajadas bruscas de tensión que estaban percibiendo:

«Aquí entran 600 (MW) de golpe, pero no es decir … 600 MW van poquito a poco, no, no, no, hace 5 segundos no había y ahora hay 600 MW, absorbe eso… Y a la hora de parar, pues exactamente lo mismo».